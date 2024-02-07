Başak Demirtaş'tan adaylık açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti adayı olarak adı gündeme gelen HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, aday olmayacağını açıkladı.

Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada 5 Şubat'ta DEM Parti heyetiyle bir araya geldiğini belirtti.

"ORTAK GÖRÜŞ BİRLİĞİ..."

Açıklamada "Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Başak Demirtaş "Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz" dedi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'nin açıklamasında ise İstanbul'a ilişkin görüşmelerin özel olarak yürütüldüğü belirtildi. Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkmasının partiye güç kattığı savunulan açıklamada şöyle devam edildi:

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım’la sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım’la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sevgili Başak Demirtaş'a katkılarından ötürü olanca güvenimizle teşekkür ediyor, sürecin bundan sonraki kısmında da destek sunmaya devam edeceğini biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimizin resmi açıklamaları dışında cereyan eden hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini ve hiçbir spekülasyona zemin sunulmamasını özellikle rica ediyoruz.

Kaynak: HABER MERKEZİ