Altın Kiraz’da fikstür belli oldu

Bu yıl Şenol Çiçek’in sahibi olduğu Full Medya’nın ana sponsorluğunda düzenlenecek olan organizasyonda geçtiğimiz günlerde grup kuraları çekilmişti. Tertip Kurulu maç takvimini de belirleyip ilan etti. Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde açılış maçı saat 20.00’de son şampiyon Eti Group ile Çağkay mühendislik arasında oynanacak. Hemen ardından Merkan Group-Kurtuluş Kuyumculuk maçı var.

AÇILIŞ TÖRENİ HAZIRLIĞI

Sonrasında hafta içi her akşam 2 veya 3 maç oynanacak. 24 takımın 4’erli 6 grupta mücadele edeceği turnuvada grup aşaması 6 Mart tarihinde sonuçlanacak. Sonra eleme maçları oynanacak. Bu arada tertip kurulu geçmiş yıllarda olduğu için görkemli bir açılış töreni planlıyor. Açılışta kent protokolü ile eski futbolcular arasında gösteri maçı oynanacak. Tertip Kurulu Başkanı Metin Özkan, Türk futbolunda ve Kocaelispor’da iz bırakan birçok eski yıldız ismi açılıştaki gösteri maçına getireceklerini, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.