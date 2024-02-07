Büyükşehir’den çorba ikramına devam

Esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının her daim yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazarcı esnafına çorba dağıtımına Dilovası ilçesiyle devam etti. Bu bağlamda Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası ile birlikte Dilovası ilçesinde pazarcı esnafına sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

ESNAF SICAK ÇORBA İLE KARŞILANDI

Sabahın erken saatlerinde tezgâh açan esnafı sıcak çorba ile karşılayan Büyükşehir ekipleri hem içleri ısıttı, hem de esnafın memnuniyetini kazandı. Dilovası Halk Pazarı’nda kurulan 200 tezgâhta yaklaşık 250 pazarcı esnafına çorba ikram eden ekipler, her zaman ve her yerde esnafın yanında olduğunu gerçekleştirdiği çorba dağıtımı ile bir kez daha ortaya koydu.

BÜYÜKŞEHİR’E HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Pazarcı esnafı, ekiplerden büyük bardaklar aracılığıyla çorbalarını aldı. Bu bardaklar ile çorbalarını sıcak ve kolay bir şekilde içen esnaflar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN