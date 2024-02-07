CHP Gölcük adayı Özgür Yılmaz seçim startını verdi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS SÖZÜ
CHP Gölcük Belediye Başkan adayı Özgür Yılmaz, seçim startını başlattı. Gölcük esnafı ve halkıyla bir araya gelen Yılmaz, 7’den 70’ye tüm kesimin sorunlarını dinledi. Gölcük’ün en yoğun caddelerinden biri olan Amiral Sağlam Caddesi’nde halkla sohbet eden Yılmaz, Gölcüklü tüm üniversite öğrencilerine burs sözü verdi.
YILMAZ İÇİN DESTEK İSTEDİLER
Yılmaz çalışmalar kapsamında esnafın da şikayetlerini dinlerken seçimi kazanacaklarını ve Gölcük’teki tüm sorunları çözeceklerini söyledi. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, CHP Kocaeli eski İl Başkanı Cevdet Barış, il ve ilçe yöneticileri Özgür Yılmaz’a eşlik ederek yapılacak olan yerel seçimlerde Yılmaz için Gölcük halkının desteğini istedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.