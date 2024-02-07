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07 Şub 2024 - 11:21- Gündem G:

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın arama kurtarma köpeği ‘Kor’, 6 Şubat depremlerinde 100’den fazla kişinin cenazesine ulaşılmasını sağladı. Deprem bölgesinden geldikten sonra rahatsızlanan ‘Kor’ hayatını kaybederken, ölümü jandarmaları üzdü.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti mask
Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti
Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın arama kurtarma köpeği Kor, Kocaeli ve çevre illerde birçok arama kurtarma faaliyetlerinde görev yaptı. Özellikle kayıp arama faaliyetlerinde görev alan hassas burunlu arama kurtarma köpeği Kor, jandarmaların okullarda yaptıkları faaliyetlerde de çocukların sevgisini kazandı. 6 Şubat depremlerinde bölgeye giden ekiplerle birlikte görev alan Kor sadece Hatay’da enkaz altında hayatını kaybeden 100’den fazla kişinin cenazesine ulaşılmasını sağladı.

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNDÜKTEN SONRA RAHATSIZLANDI

Yaklaşık 2 ay bölgede görev yapan Kor, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na geri döndü.  Deprem bölgesinden geldikten sonra sessizleşen Kor bir süre sonra rahatsızlandı. Veteriner hekimler Kor’un psikolojik olarak bu tepkileri verdiğini belirleyerek tedavi uyguladı. Rahatsızlıkları artan Kor, geçen günlerde hayatını kaybetti. Kor’un ölümü başta sorumlu askerler olmak üzere jandarma içerisinde üzüntüyle karşılandı.

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

# Kocaeli, Hatay, deprem

07 Şub 2024 - 11:21 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.457.586 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Acaip Tipler - Şimdi acaip tipler yıgilacak sokak köpeği ile bir tutup abuk subuk vicdansız ve ahlaksızca yazacaklar. Kendi problemlerini vicdan diye dayayıp çocuklar parçalansin ne olacak ki diye edepsizce ve ahlaksızca yazacaklar

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 11:39

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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