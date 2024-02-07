Kocaeli’nin kahramanıydı, depremin izlerini kaldıramadı ‘Kor’ hayatını kaybetti

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın arama kurtarma köpeği Kor, Kocaeli ve çevre illerde birçok arama kurtarma faaliyetlerinde görev yaptı. Özellikle kayıp arama faaliyetlerinde görev alan hassas burunlu arama kurtarma köpeği Kor, jandarmaların okullarda yaptıkları faaliyetlerde de çocukların sevgisini kazandı. 6 Şubat depremlerinde bölgeye giden ekiplerle birlikte görev alan Kor sadece Hatay’da enkaz altında hayatını kaybeden 100’den fazla kişinin cenazesine ulaşılmasını sağladı.
DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNDÜKTEN SONRA RAHATSIZLANDI
Yaklaşık 2 ay bölgede görev yapan Kor, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na geri döndü. Deprem bölgesinden geldikten sonra sessizleşen Kor bir süre sonra rahatsızlandı. Veteriner hekimler Kor’un psikolojik olarak bu tepkileri verdiğini belirleyerek tedavi uyguladı. Rahatsızlıkları artan Kor, geçen günlerde hayatını kaybetti. Kor’un ölümü başta sorumlu askerler olmak üzere jandarma içerisinde üzüntüyle karşılandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Acaip Tipler - Şimdi acaip tipler yıgilacak sokak köpeği ile bir tutup abuk subuk vicdansız ve ahlaksızca yazacaklar. Kendi problemlerini vicdan diye dayayıp çocuklar parçalansin ne olacak ki diye edepsizce ve ahlaksızca yazacaklar
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.