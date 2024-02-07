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07 Şub 2024 - 11:58- Gündem G:

Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var

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Haldız İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Sağlıkkent Konutları’nın anahtar teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu şehrin hangi siyasi parti tarafından yönetildiğine bakılmadan dirençli şehir olması için toplumun kararlılığına ihtiyacımız var” dedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var mask
Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var
Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var
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502 KONUTUN ANAHTARLARI SAHİPLERİNE VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemide en büyük mücadeleyi veren sağlık çalışanlarına yönelik yapılan Sağlıkkent Konutları’nın anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kent Konut A.Ş tarafından ihale edilen ve Haldız İnşaat tarafından yapılan 502 konut sahiplerini buldu. Anahtar teslim törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Haldız İnşaat Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Haldız ve Veli Haldız, Büyükşehir bürokratları ve hak sahipleri katıldı.

Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Anahtar teslim töreninde sağlık çalışanları adına Zehra Şen, projede tüm sağlık çalışanlarının sağlık ve güven içinde oturmasını temenni ederek, emek verenlere teşekkür etti. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, pandeminin tüm sürecinde Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. En son sağlık çalışanlarına konut hediyesi ile süreci tamamladığını söyleyen Pehlevan, “Ben şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarımız adına Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var

KARTEPE’YE BÜYÜK KATKI VERECEK

Pandemi döneminde herkesin Covid’ten kaçarken sağlık çalışanlarının onunla mücadele etmeye gittiklerini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sağlık çalışanlarının yaptıklarını asla unutmayacağız. Büyükşehir Belediyesi’nin bu güzel projesini duyduğumuzda çok duygulandık. Hayat boyunca amacı ve felsefesi unutulmayacak. Projenin Kartepe’de olması bizi çok sevindirdi. Kartepe’nin merkezini oluşturma çalışmamıza bu proje ile büyük katkı verildi. 502 yeni ailemiz bizimle birlikte yaşayacak. Başkanımıza bu güzel hizmet için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var

CAHİT SITKI’NIN ŞİİRİ İLE BAŞLADI

Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Memleket İsterim’ şiiri ile konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şöyle konuştu:
“Cahit Sıtkı şiirinde memleketi o kadar güzel tarif ediyor ki. Sen ben kavgası olmayan bir ülke istiyor. Gönlümüzde ve hayalimizdeki yer de böyle. Bizim yüreğimiz Filistin’de başlarına bomba yağan kadın ve çocukları da hissediyor, açlık olan yerleri de hissediyor, deprem şehitlerini de hissediyor ama burayı da hissediyor. Bu proje fikri pandemi döneminde ortaya çıktı. O dönemde inanılmaz bunalmıştık. Herkesin moralı bozuk ve endişeliydi. O anlarda topluma moral vermek gerekiyor. Herkesin moralini ayakta tutacak şeyler yapmak gerekiyordu.

Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var

GÖNÜL KÖPRÜLERİ YIKILMADI

Bizim milletimiz görülmez bağlarla birbirine sımsıkı bağlı. 6 Şubat’a depreminde gittiğimizde orada bu milletin gönüllerini birbirine bağlayan köprüler var. O köprüler dimdik ayaktaydı. Milletin büyük çoğunluğu birbirine sıkı sıkıya bağlı. Biz deprem bölgesinde çalışma yaparken, milletimiz yardım göndermek için birbiri ile yarıştı. Bu dayanışmayı pandemide de gördük. Sağlık çalışanlarımız canlarını tehlikeye atarak çalıştı. Tedavisinden emin olmadığımız bir hastalık vardı. Sağlık çalışanları mücadele ederken hayatlarını kaybetti. Bizim bu sıkı sıkıya bağlı olan güzelliklere güzellik katmamız gerekiyordu. Gündelik kavga ve hesapları bir kenara bırakıp adım atmamız gerekiyordu.

Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var

DAHA FAZLA SİTE OLACAK

Önümüzdeki dönem daha fazlasını yapacağız. Bu ve bunun gibi güzel sitelerin hızla yayılacağını göreceksiniz. Afetlere dirençli bir şehir haline getireceğiz. Bu proje ile bir nebze de olsa teşekkür etme imkanı bulmuş olalım. Tek gayemiz sizin yanınızda olduğumuzu göstermekti. O zaman her şeyi durdurup bu kenttin insanları için kaynaklarımızı harcarız dedik. Çamurda yürüsek bir şey olmaz, köprü yapmazsak bir şey olmaz ama cana bir şey gelmemeli. Biz bunun için pandemide hem sağlık çalışanlarımızın hem de vatandaşımızın yanında olduk.

Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var

7 NOKTADA KENTSEL DÖNÜŞÜM DEVAM EDİYOR

Önümüzdeki dönem birinci önceliğimiz kenti dirençli şehir haline getirmek. Dirençli şehir sadece binaları sağlamlaştırmak değil sosyal alanları da dirençli hale getirmek gerekiyor. Çocuklarımız bu sitede otururken balkonda birileri onları gözetecek. Dirençli şehirler aynı zamanda sosyolojik risklere karşı da dirençli olmalı. Şehrimizi bu ve buna benzer yapılarla donatılmalı. Önümüzdeki süreçte bunu yapacağız. Şimdiye kadar burası, Tuana bir ve ikinci etabı tamamlandı, İzmit, Gölcük, Körfez, Derince ve Dilovası’nda 7 noktada kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var

BU DÖNEM DÖNÜŞÜM DÖNEMİ

Bir taraftan da var olan yapı stokunun taranması gerekiyordu. Ölçmediğiniz şeyi bilme şansımız yok. Bunun için de yapı stokunun taranması çalışması başlattık. Kocaeli’de yaklaşık 315 bin bina var. Bu binaların 2007 yılı esas alınarak taranması başladı. 1999 önceci yapılan 160 bin bina bulunuyor. Buz şu anda 1999 öncesi yapılan tüm binaların envanterini elimize aldık. Kentsel dönüşümü bu verilere göre yapılacak. Bazı yerlerde rezerv alanlar oluşturacak yeni siteler yapacağız, ya da yerinde dönüşümü yapacağız. 12 ilçenin 12’sinde de farklı durumlar var. Yekpare bir durum ortada yok.

Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var

TOPLUMA İHTİYAÇ VAR

Depremin değil binaların insanları öldüreceğini biliyoruz. O zaman dönüşüme ihtiyacımız var. Bunun için de toplumun kararlılığına ihtiyacımız var. Ortaya çıkan çatlak sesler olabilir, farklı hırslara sahip olanlar olabilir. Bizim güçlü bağlarla birbirimize sahip çıkarak kenti depreme hazırlamalıyız. Aynı zamanda küresel ısınmaya da karşı hazırlıklı olmalıyız. Küresel ısınma aynı zamanda gıda ve su krizini de ortaya çıkacak. Buna karşı bizler tarıma sayısız desteklemeler yapılıyor. Hangi partinin yönettiğine bakmaksızın bu şehri dirençli hale getirmek gerekiyor”

Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var
Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var
Sağlık Kent konutlarını sağlık çalışanlarına teslim eden Büyükakın: Dirençli şehir için toplumun kararlılığına ihtiyaç var

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07 Şub 2024 - 11:58 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Kiracı Vatandaş Kamil - evler iyi güzel proje güzel ama doğru kitleye hitap etmiyor. sahibinden.com gibi emlak sitelerine bakarsanız göreceksiniz. piyasa değerinin altında çok çok ucuza aldıkları evleri akıl almaz fiyatlarla satılık veya kiralık olarak elden çıkartıyorlar. bu evlere yazılırken ve sözleşme imzalanırken en az 5 yıl ve satılamaz gibi bir madde koyulması lazımdı. ev ihtiyacı olmayıp buradan ev sahibi olanlar haksız bir gelir elde etmiş oldular. büyükşehir ve kent konut yönetimi bu konuya acilen eğilmeliler. haksız bir şekilde ev sahibi olanlardan bu evler geri alınmalıdır. tespit etmek de çok kolay.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:25
01

Arızlı Tokici - arızlı orman köyde hürriyet ile İstanbullu Ekremim covit zamanı patırtı gürültü tantana ile başlattığı 130 konuttan haberi olan varmı yoksa orayıda metronun içine moloz döküp kapattıkları gibimi oldu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 12:24

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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