Lastik-İş yüzde 49 zam teklifini reddetti

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin üçüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

ZAM TEKLİFİ GETİRDİLER

Görüşmelerin ilk iki oturumunda destek hizmetlerini ilgilendiren 19, üretim işçilerini ilgilendiren ise 20 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Bugün yapılan ve 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Bugün yapılan görüşmelerde üretim işçilerini ilgilendiren 7, destek hizmetlerini ilgilendiren ise 3 madde üzerinde anlaşma sağladık. İşveren temsilcileri masaya ücret tekliflerini getirdi. İlk 6 ay işçilerin ücretlerine yüzde 49, sosyal haklara ise yüzde 75 oranında zam teklif edildi. Biz verilen teklifi kabul etmedik” dedi.