Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 Şub 2024 - 12:45- Gündem G:

Lastik-İş yüzde 49 zam teklifini reddetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin üçüncü oturumunda işveren masaya ücret teklifini getirdi. İşverenin ilk 6 ay ücretlere yüzde 49, sosyal haklara yüzde 75 teklifi sendika tarafından reddedildi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Lastik-İş yüzde 49 zam teklifini reddetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin üçüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

 

ZAM TEKLİFİ GETİRDİLER

Görüşmelerin ilk iki oturumunda destek hizmetlerini ilgilendiren 19, üretim işçilerini ilgilendiren ise 20 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Bugün yapılan ve 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Bugün yapılan görüşmelerde üretim işçilerini ilgilendiren 7, destek hizmetlerini ilgilendiren ise 3 madde üzerinde anlaşma sağladık. İşveren temsilcileri masaya ücret tekliflerini getirdi. İlk 6 ay işçilerin ücretlerine yüzde 49, sosyal haklara ise yüzde 75 oranında zam teklif edildi. Biz verilen teklifi kabul etmedik” dedi.

# sosyal, Kocaeli, Zam, çalışma

07 Şub 2024 - 12:45 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.457.586 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Tiyatro Sahnesi - İşveren işçiyle dalga geçerken, hadi sizin için işçi umrunuzda değil, bari Lastik İş sendikasının onurunu düşünün. O teklifi verenleri salondan yaka paça dışarı atamıyorsunuz madem o zaman taslağı revize edin. %150 istiyoruz diyin. Bu işçi zaten bitmiş en azından Sendiknın onurunu koruyun. Ama nerdeeeeee???

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 13:29
02

İzmitli - Taslağın geri çekilmesi lazım işverenler dalga geçer gibi teklif veriyor. Tüm çalışanlar yüksek banka promosyonu alırken bizlere üç kuruş para veriliyor bıçak kemiğe dayandı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 13:08
01

İzmitli - Hepsini alsak bile yine maaşımiz eridi seçimden sonra görürsünüz.umarim başkan taviz vermezsin yoksa işçi daha çok dibe gidicek.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 13:05
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

 Personel ve Öğrenci Servis Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren, Şirketimizde görevlendirilmek üzere, KÖRFEZ-DERİNCE-İZMİT (MERKEZ) Bölgelerinde...

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Vezirçiftliği’nde bulunan yemek firmamızda çalıştırılmak üzere EMEKLİ ŞOFÖR alınacaktır. Tel: 0532 475 45 44

AYSEL GRUP ELEMANLAR ARIYOR

ELEMANLAR ARANIYOR Askerlik ile ilişiği olmayan; 18-45 yaş arası, emeklilerde 50 yaş sınırlı, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *LODER OPERATÖ...

HARSAN TANKER ELEMANLAR ARIYOR

Kartepe tesisimizde istihdam edilmek üzere tank imalatında deneyimli *İMALAT USTALARI, *YARDIMCI VE TAŞÇILAR, *AİRLESS BOYA USTALARI aranmaktadır....

ÜÇ KARDEŞLER AHŞAP AMBALAJ PERSONEL ARIYOR

Ahşap ambalaj üretimi ve lojistik süreçlerinde çalışacak askerliğini yapmış TECRÜBELİ-TECRÜBESİZ BAY PERSONEL alınacaktır. Maaş+Yol+Yemek+Sigorta+İk...

KARTEPE YEMEK ŞOFÖR ARIYOR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere ŞOFÖR aranmaktadır. KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİSi ARANIYOR

Lokantamızda çalışacak, *KİMYAGER, AŞÇI YARDIMCISI, ZİRAAT MÜHENDİS veya GIDA MÜHENDİSİ alınacaktır. Tel:0532 773 33 90

YÜKLEME VE BOŞALMA YAPACAK PERSONEL ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalışmak üzere, Yükleme Ve Boşaltma yapabilecek BEDEN İŞÇİSİ PERSONEL arıyoruz. Tel: 0 534 274 06 48

BERİL TEKNİK ELEMAN ARIYOR

İNOKSAN  ENDÜSTRİYEL MUTFAK yetkili servisi olan firmamızda. (BERİL TEKNİK) çalışmak üzere; *Elektrik, elektronik, doğalgaz, soğutma, elektrikli  ev...

DORUK MASAJ PERSONEL ARIYOR

İzmit Doruk Masaj Salonuna lise mezunu *Bayan TEMİZLİK ELEMANI, *MASÖZ ve *SEKRETER aranıyor. Tel: 0534 442 80 33

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Büyükakın’dan deprem kahramanlarına teşekkür mask
Büyükakın’dan deprem kahramanlarına teşekkür
Kartepe FSM’de asfalt serimi tamamlandı mask
Kartepe FSM’de asfalt serimi tamamlandı
Darıca’da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı mask
Darıca’da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı
Kocaeli su fiyatlarında 30 büyükşehir arasında 19’uncı sırada mask
Kocaeli su fiyatlarında 30 büyükşehir arasında 19’uncı sırada
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncudan sevindiren haber mask
Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncudan sevindiren haber
Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım mask
Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL