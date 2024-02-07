Lastik-İş yüzde 49 zam teklifini reddetti

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME
Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin üçüncü oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.
ZAM TEKLİFİ GETİRDİLER
Görüşmelerin ilk iki oturumunda destek hizmetlerini ilgilendiren 19, üretim işçilerini ilgilendiren ise 20 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Bugün yapılan ve 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Bugün yapılan görüşmelerde üretim işçilerini ilgilendiren 7, destek hizmetlerini ilgilendiren ise 3 madde üzerinde anlaşma sağladık. İşveren temsilcileri masaya ücret tekliflerini getirdi. İlk 6 ay işçilerin ücretlerine yüzde 49, sosyal haklara ise yüzde 75 oranında zam teklif edildi. Biz verilen teklifi kabul etmedik” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Tiyatro Sahnesi - İşveren işçiyle dalga geçerken, hadi sizin için işçi umrunuzda değil, bari Lastik İş sendikasının onurunu düşünün. O teklifi verenleri salondan yaka paça dışarı atamıyorsunuz madem o zaman taslağı revize edin. %150 istiyoruz diyin. Bu işçi zaten bitmiş en azından Sendiknın onurunu koruyun. Ama nerdeeeeee???
İzmitli - Taslağın geri çekilmesi lazım işverenler dalga geçer gibi teklif veriyor. Tüm çalışanlar yüksek banka promosyonu alırken bizlere üç kuruş para veriliyor bıçak kemiğe dayandı
İzmitli - Hepsini alsak bile yine maaşımiz eridi seçimden sonra görürsünüz.umarim başkan taviz vermezsin yoksa işçi daha çok dibe gidicek.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.