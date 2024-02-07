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07 Şub 2024 - 12:54- Gündem G:

Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım

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Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) Filistin için yardım kampanyası düzenleyeceğini ifade eden Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Ciddi bir yardım kampanyası olması için tüm üye belediyeler taşın altına ellerini koydular. Bizler de Başiskele Belediyesi olarak 1 milyon TL'lik yardım düşünüyoruz" dedi.

Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım mask
Başiskele'den Filistin'e 1 milyon TL'lik yardım
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Başiskele Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısında 9 madde görüşüldü. Başiskele Belediyesi tarafından Filistin'e 1 milyon TL yardım yapılması da mecliste görüşüldü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 02.02.2024 tarihli ve 61572 sayılı, Filistin’e destek verilmesi ile ilgili teklif yazısını içeren gündemin 7. maddesi hakkında Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü meclise bilgi verdi.

"1 milyon TL'lik yardım düşünüyoruz"

Başkan Özlü, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), tüm ülke çapında üyesi olan belediyeler Filistin için bir yardım kampanyası düzenliyor. Belediyelere bu konuda yazılar yazıldı. Herkes bütçesi nispetinde bir yardım yapacak. Toplanacak yardımlar Kızılay vasıtasıyla Filistin’de zulme uğrayan insanlara ulaştırılacak. Bizler de TDBB üyesi olarak ve ben de Yürütme Kurulu üyesi olarak bu yardımı çok önemsiyorum. Ciddi bir yardım kampanyası olması için tüm üye belediyeler taşın altına ellerini koydular. Bizler de Başiskele Belediyesi olarak 1 milyon TL’lik yardım düşünüyoruz. Bu zamana kadar bu tür yardımlardan sonra işlerimizin bereketlendiğini gördük. Bu noktada siz değerli meclis üyelerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Başkan Özlü'nün açıklamaları ve meclis üyelerinin de görüşleri ardından Filistin'e destek verilmesi ile ilgili teklif yazısını içeren gündemin 7. maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çöp kamyonu satın alınması ile ilgili teklif yazısı görüşüldü.

"Bu aslında çöp kamyonu değil, geri dönüşüm kamyonu olacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özlü, "Bu aslında çöp kamyonu değil, geri dönüşüm kamyonu olacak. Karton, kağıt ve benzeri geri dönüştürülebilir atık ürünleri toplamak için kullanacağımız bir araç satın alacağız. Daha önceden bu atık toplama işini anlaşmalı firmalar yapıyordu ama şu an bırakmak istiyorlar. Bu hizmetin aksamaması için bu aracın alınması gereksinimi ortaya çıktı. Kendi öz kaynaklarımızla bu aracı alarak kendi ekibimizle bu hizmeti yürütmek ve geri dönüşüme katkı sunmak istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

"Çok güzel işleri hep birlikte yaptık"

Gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından meclise hitaben konuşma gerçekleştiren Başkan Yasin Özlü, "Son 5 yıldır çok önemli kararlar alarak çok güzel işleri hep birlikte yaptık. Birçok karara baktığınız zaman yaklaşık yüzde 90’ını oy birliğiyle almışızdır. Bu katılımcılığınızdan ve desteklerinizden dolayı hem ben muhalefet grubuna hem arkadaşlarıma, AK Parti grubuna, Milliyetçi Hareket Partisi’nden meclis üyelerimize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir çalışma ortamı oldu. Başiskele Belediyesi’nin ayaklarını yere basan, kaynaklarını iyi yöneten bir belediye olması açısından, birçok reform niteliğindeki yapılandırmaları birçok konuyu birlikte burada ortak anlayışla çözüme kavuşturduk. Destekleriniz için ben müteşekkirim. Bu süreçte sürç-i lisan ettiysek bizleri affediniz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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07 Şub 2024 - 12:54 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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