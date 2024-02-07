Demirbaş: Gergerlioğlu terör seviciliğini bir kez daha ortaya koydu

TERÖR SEVİCİLİĞİNİ ORTAYA KOYDU
Geçtiğimiz gün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı terör örgütü DHKPC üyesi teröristin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Teröristin kimliği belli olurken DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun saldırıyı düzenleyen teröristin cezaevinde bulunduğu dönemde tutuksuz yargılanması için basın açıklaması düzenlediği öğrenildi. Yaşanan durum üzerine MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş açıklama yayımladı. Demirbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, terörist ve terör seviciliğini bir kez daha ortaya koydu.
DEVLETİMİZ MÜSAADE ETMEYECEK
Çağlayan Adliyesi’ndeki saldırıda etkisiz hale getirilen DHKPC’li teröristlerin cezaevinden çıkması için basın toplantısı düzenleyen Gergerlioğlu, teröristlerin tutuksuz yargılanması için taleplerde bulunmuş. Nerede hain, nerede terörist varsa sözde insan hakları savunuculuğu arkasında terörü diri tutmaya çalışan Gergerlioğlu'nun ve bölücü zihniyetin çabalarına devletimiz hiçbir zaman müsaade etmeyecek. Hain saldırıyı önleyen kahraman polislerimize teşekkür eder, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimiz ve vatandaşlarımıza şifalar dilerim”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.