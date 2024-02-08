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2024 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

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2024 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

2024 YILI TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI İŞİ

DARICA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



2024 Yılı Temizlik Malzemeleri Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/137908

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DARICA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Cad. No:9 Kat:3 (Adnan Menderes Kültür Merkezi Ek Hizmet Binası) 41700 DARICA/KOCAELİ

c) Telefon ve faks numarası

:

4447441 - 2627452900

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 Yılı Temizlik Malzemeleri Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

36 Kalem Temizlik Malzemeleri Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yüklenici firma tarafından; hafta içi mesai saatleri içerisinde, sayılarak, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün uygun gördüğü yerlere teslimatı yapılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici İşe başlama tarihinden sonra idarenin önceden bildireceği ürünleri ilk 15 (onbeş) gün içerisinde % 70' lik kısmını idareye teslim edecektir. Geri kalan kısmını ise sözleşme bitiş tarihine kadar, idarenin talebi doğrultusunda peyderpey teslim edecektir. Teslimat, yüklenici firma tarafından; hafta içi mesai saatlerinde, sayılarak, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.02.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:9 Kat:3 İhale Toplantı Salonu Adnan Menderes Kültür Merkezi Darıca/KOCAELİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Aşağıdaki ihtiyaç kalemlerinden, 1' er adet numune istenilmiştir.

Sıvı El Sabunu

Bulaşık Detarjanı ( Sıvı )

Çamaşır Suyu ( Kıvamlı )

Yüzey Temizleyici

Kolonya

Doktor Eldiveni Pudrasız

Plastik Bardak ( 100 'lü Paket ) 

Karton  Bardak ( 100 'lü Paket ) 

Mikrofiber Temizlik Bezi

Çöp Poşeti (3 Boydan da)

Kağıt Havlu ( Rulo 6 ' Lı ) Fotoselli 

Tuvalet Kağıdı ( Jumbo 12 ' Li )

Oda Spreyi

Temizlik Arabası Presi Plastik

Islak Mop Dar Tip Yedek

Nemli Mop Yedek Paspas 

Sıvı Sabunluk 

Fotoselli Kağıt Havlu Makinası 

Jumbo Tuvalet Kağıdı Dispanseri

Toz Çamaşır Deterjanı 

Bulaşık Makinası Deterjanı

Bulaşık Makinası Parlatıcısı


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No ILN01979486

08 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma

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