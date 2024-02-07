Darıca’da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı

Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesindeki vatandaşlara kucak açan ve tüm imkanlarını seferber eden Darıca Belediyesi, 6 Şubat’ın yıl dönümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri unutmadı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ülkenin dört bir yerinde anma törenleri düzenlenerek dualar edilirken Darıca Belediyesi de Miraç Kandili dolayısıyla deprem şehitleri anısına lokma dağıttı. Eyüboğlu Camii’nde düzenlenen Miraç Kandili programına AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dualarla deprem şehitlerini andı. Kandil programı sonrası cami çıkışında vatandaşlara lokma ikram edildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da cami cemaatine ve vatandaşlara lokma dağıttı ve kandillerini kutladı.

UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ

Miraç mucizesinin gerçekleştiği bu manevi gecenin Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketindeki acıların dinmesine vesile olmasını dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “ Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu büyük felaket, depremzede kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimizin kalbinde tarifi mümkün olmayan acılar bıraktı. 6 Şubat tarihini unutmadık, unutmayacağız. Bir daha böyle bir faciayı yaşamamak en büyük temennimizdir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu mübarek günde Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin üzüntüsünü paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, Miraç Kandili feyz ve bereketi ile birliğimizi, beraberliğimizi, 6 Şubat sürecinde gösterdiğimiz dayanışmayı daim kılsın diye dua ediyoruz” dedi.

Kaynak: Bülten