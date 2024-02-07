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07 Şub 2024 - 13:29- Gündem G:

Huzurlu Sokak konfora kavuşturuldu

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Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Huzurlu Sokağa 280 ton asfalt serilerek, üstyapı çalışmaları tamamlandı.

Huzurlu Sokak konfora kavuşturuldu mask
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Kartepe Belediyesi ekipleri, 180 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Huzurlu Sokak'ta 280 ton asfalt sererek üstyapı çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geçtiğimiz günlerde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Huzurlu Sokak'ta yol açma çalışmalarımızı tamamlamıştık. Bugün de asfalt serimini bitirip kullanımınıza sunuyoruz. Hemşehrilerimiz için hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bülten

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07 Şub 2024 - 13:29 Kocaeli/ Kartepe- Gündem --- Okunma

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