Huzurlu Sokak konfora kavuşturuldu

Kartepe Belediyesi ekipleri, 180 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Huzurlu Sokak'ta 280 ton asfalt sererek üstyapı çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geçtiğimiz günlerde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Huzurlu Sokak'ta yol açma çalışmalarımızı tamamlamıştık. Bugün de asfalt serimini bitirip kullanımınıza sunuyoruz. Hemşehrilerimiz için hayırlı olsun" dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.