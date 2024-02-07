Kocaeli su fiyatlarında 30 büyükşehir arasında 19’uncı sırada

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü 2560 sayılı kanun çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Genel Müdürlüğümüzce Kocaeli’de gerçekleştirilen su satışı ve diğer hizmetler için uygulanan ücret tarifeleri, maliyetler göz önüne alınmak suretiyle, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile İSU Genel Kurulu’nda alınır.

TÜFE UYGULAMASI DURDURULDU VE 1. KADEME 12 METREKÜPE ÇIKARILDI

İSU Genel Müdürlüğü bu kapsamda; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde, geçtiğimiz ocak ayında 2024 Yılı 1. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilerek mesken abonelerinde su fiyatlarına TÜFE oranında uygulanan zam uygulaması durdurulmuş olup aynı zamanda 0-10 metreküp olan 1. kademe uygulaması da 0-12 metreküp olarak düzenlenmiştir. Ayrıca daha önce hanede ikamet eden kişi sayısına göre devam eden kademe uygulaması da Genel Kurul kararı ile 4 kişiye kadar 12 metreküp, 5 kişi 14 metreküp, 6 kişi 16 metreküp 7 kişi ve üzeri olanlara 17 metreküp olarak uygulanmıştır. Alınan Genel Kurul kararı ile konut abonelerimizin ekonomilerine yıllık 614 milyon Türk lirası katkı sağlanmış oldu. İSU Genel Müdürlüğü, mesken (konut) abonelerine uygulanan su fiyatlandırma tarifesinde içme suyu, atık su ve KDV dahil edilmiş fiyatlar göz önüne alındığında 30 Büyükşehir Belediyesi arasında 19. sırada yer alıyor. Ayrıca İSU Genel Müdürlüğü iş yeri abonelerine uyguladığı su fiyatlandırma tarifesinde de ülkemizde yine 30 Büyükşehir Belediyesi arasında 21. sırada yer alıyor.

SOSYAL DESTEKLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü olarak şehit yakınlarına, gazi ve engellilere, milli sporculara, depremzedelere, öksüz, yetim, dul, 65 yaş maaşı alanlara ve sosyal ekonomik destek alanlara %50 oranında indirim uygulanmaktadır. Kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıfların ticari gaye gözetmeksizin kurmuş oldukları öğrenci yurtlarına, kurslara ve Milli Eğitim Bakanlığınca kurum açma izni verilen özel yurtlara konut tarifesi üzerinden fiyatlandırma yapılarak ayrıca sosyal destek sağlanmaktadır.

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin tüm kurumlarında olduğu gibi, İSU olarak da vatandaşlarımızın avantajı için çalışmaya, bu sırada dünyamızı ve şehrimizi korumaya devam edeceğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kaynak: BÜLTEN