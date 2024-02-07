CHP Körfez adayı Tayfun Balıkçı: “Körfez için beraber karar alacağız”

BALIKÇI SAHA ÇALIŞMALARI YAPIYOR

CHP Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, seçim çalışmaları kapsamında Körfez Tuğrul Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Körfez ilçesinin sorunlarını ve çözüm önerileri konuşuldu. Balıkçı, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini not aldı. Körfez ilçesinin trafik sorunları, altyapı eksiklikleri ve çevre düzenlemesi gibi konular üzerinde duruldu. Balıkçı, bu sorunların çözümü için projelerini anlattı.

KÖRFEZ İÇİN BERABER KARAR ALACAĞIZ

Seçim çalışması kapsamında yaptığı ziyareti değerlendiren Balıkçı şu ifadeleri kullandı: “Esnaf ve vatandaşlar yüksek kira, vergi yükü, rekabetin artması gibi ekonomik sorunlardan dolayı şikayetçiler. Bu sorunların farkındayız. Belediye başkanı olduğum takdirde bunların çözümü için çalışacağım. Körfez ilçemizin ekonomik potansiyelini daha iyi değerlendirerek yeni iş fırsatları yaratılması ve mevcut işletmelerin desteklenmesi gerekiyor. İlçemizde ayrıca turizm ve tarım sektörlerine de önem vermeliyiz. Ben seçildiğim takdirde Körfez için beraber karar alacağız. Sizin desteklerinizle bunu başaracağımıza inanıyorum.” dedi.