Başkan Koyun: Daha iyisini alacağız

Orta Direk Saban - Tangue iyi topçu katkıları için teşekkür ederiz madem ayrılmak istedi yapacak birşey yok..

Kesinlikle hızlı ve birebirde adamı tokatlayacak bir forvete ihtiyacımız var sakın kasongo'yu almayın sakatlıklarla boğuşuyor büyük kazık yeriz..

Hedefimiz süper lig ise sağlam bir forvet değil ise koukou'yla yolumuza devam edelim..