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07 Şub 2024 - 13:45- Spor G:

Başkan Koyun: Daha iyisini alacağız

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Kocaelispor Başkanı Engin Koyun Tanque’nin ayrılışının ardından santrafor arayışlarına giren camianın daha iyi bir ismi kadrosuna katacağını söyledi

Başkan Koyun: Daha iyisini alacağız mask
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“KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ”

Tangue’nin transferinin ardından yeni bir santrafor arayışına giren Kocaelispor’da Başkan Engin Koyun, Tanque’nin yerine daha iyi bir santrafor alacaklarını söyledi. Başkan Engin Koyun, “Ayrılma kararı kendi tercihleri. Sözleşmesinde 750 bin Euro’ya serbest kalır maddesi vardı. Onu kullandılar. Daha iyisini alacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. 1-2 güne netleşir” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# yeni, başkan, kocaelispor

07 Şub 2024 - 13:45 Kocaeli- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(24)
25

Gerçek Gerçek Gerçek - BAŞKAN BOŞ VER GOLCÜ ALMA. SANA BU YAKIŞIR

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 21:19
24

Akif - Dino iş yapar başkan. Sakaryada yedek kalıyo. Affedin aranıxda gecenleri unutun. Alın dinomuzu geri. Şişko mişko ama bileği sağlam. Bu tank ın girdiği pozisyonlar onda olsa iki katı gol atmıştı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 21:00
23

Reco - Nakit 750 bin euro iyi para bırakın kasada kalsın golcü ye gerek yok bizim hücum hattımız tanque den sonra çok daha etkili olacak bunu hep birlikte göreceğiz.

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 19:45
20

Serdar - Ajansspor Ankaragücü'nden Riad Bajic'i aldı diye yazıyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 18:00
19

Basiskele41 - Neye göre daha iyisi sadece merak ettim

Gidene kal denilmez gidenin arkasından ağlanmaz

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 17:22
22

Selahattin Büyük. - @Basiskele41 19 nolu yoruma cevabı: Neye göre daha iyisi, bence Tangue çok ağırdı, attığı goller boş kaldığı pozisyonlarda gol yapabiliyordu, sol ayağının dışında başka bir özelliği yoktu, daha iyisi hızlı, çabuk, son vuruşları iyi olan santrafor demek istiyor anlaşılan.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 18:27
18

Alp Boluspor - Kocaelispor 15 yılda kendine zor geldi. Böyle paralar saçılırsa yine aynı duruma düşer

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 17:04
17

Can Can - Samed ali kaya mi baskan yoksa heyecanlandirmw bizi

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 16:57
16

Obhm4141 - Başkan 1-2 güne netlessin bir zahmet

CUMA SON

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 16:46
15

Asiruh - Basaksehir santrafor aldi yeni keny icin saldiralim

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 16:41
14

Müdür - Daha iyisi derken resmi sitede "Samed Ali Yuvana Hoşgeldin" diye paylaşım yapmasınlar...

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 16:28
11

Körfezli Savaşçı - Gideni basından çabuk duyuyoruzda gelecek olanı duyamıyoruz .genelde radarımızda ilgileniyoruz temastayız gibi başlıklarla muhattab oluyoruz saygılarımla taraftar

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 15:44
21

Korfezli Savasci - @Körfezli Savaşçı 11 nolu yoruma cevabı: Dunyadaki bütün kulupler transferi bitirdi biz haric artik yukselmez kardeşlik rahat ol bundan sonra yukselen hava sicakliklari olur

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 18:12
12

Tabaneli - @Körfezli Savaşçı 11 nolu yoruma cevabı: İsim vermemeleri bence daha iyi hiç olmazsa fiyat yükselmez

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 16:21
10

Kaptan - Bence onu iyi gösteren kocaelisporda oynamasıdır

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 15:14
09

Darıcalı - Samet Ali den bonservis kazanacaktın, süper ligden bile talepleri vardı. Sizin forvet anlayışınıza kaldıysak yandık

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 07 Şubat 15:12
08

Akrep - İyi oldu başkanım çok ağır kaliyodu. Bizim takım Samet Ali'yi bile gol kirali yapmıştı

Yanıtla . 8Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 15:08
07

Hamzaa. - şoyle düşünün: işyerinizde biri işten cıkmak istiyor. yok gidemezsin derseniz size faydası olurmu... tam tersi zararı bile olur... 9 golu var adam forvet kalecınınmı olcak. kac gol kurtardı diyomuyuz kaleciye.. adam 2 haftadır rengini belli ediyodu zaten. hayırlı olsun...

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 15:03
06

Orta Direk Saban - Tangue iyi topçu katkıları için teşekkür ederiz madem ayrılmak istedi yapacak birşey yok..

Kesinlikle hızlı ve birebirde adamı tokatlayacak bir forvete ihtiyacımız var sakın kasongo'yu almayın sakatlıklarla boğuşuyor büyük kazık yeriz..

Hedefimiz süper lig ise sağlam bir forvet değil ise koukou'yla yolumuza devam edelim..

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 14:55
05

Kemal - daha iyisi derkennnnn,, beklentiler ikardi,, ama ya olmassa,, o zaman şenlik varrr.......

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 07 Şubat 14:51
04

Pakito - Dino giderken de daha iyisi geliyordu en son Gueye geldi, sizin iyi algınız çok farklı başkan, güven vermiyor.

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 14:50
03

Zizu - Başkan gitmek isteyeni tutmak her zaman bir kişi eksik oynamak demektir.

Kesinlikle Türkiye ligini bilen bir isim gelmeli

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 07 Şubat 14:36
02

Bekir - Küme düşmeden öncede daha iyisi demiştin forvet olmayan bi adam aldınız kıvırdın şimd çok iyi adamdı alışmıştı iki stoper tutuyodu

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 07 Şubat 14:35
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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