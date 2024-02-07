Başkan Koyun: Daha iyisini alacağız

“KENDİSİ GİTMEK İSTEDİ”
Tangue’nin transferinin ardından yeni bir santrafor arayışına giren Kocaelispor’da Başkan Engin Koyun, Tanque’nin yerine daha iyi bir santrafor alacaklarını söyledi. Başkan Engin Koyun, “Ayrılma kararı kendi tercihleri. Sözleşmesinde 750 bin Euro’ya serbest kalır maddesi vardı. Onu kullandılar. Daha iyisini alacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. 1-2 güne netleşir” dedi.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(24 )
Gerçek Gerçek Gerçek - BAŞKAN BOŞ VER GOLCÜ ALMA. SANA BU YAKIŞIR
Akif - Dino iş yapar başkan. Sakaryada yedek kalıyo. Affedin aranıxda gecenleri unutun. Alın dinomuzu geri. Şişko mişko ama bileği sağlam. Bu tank ın girdiği pozisyonlar onda olsa iki katı gol atmıştı.
Reco - Nakit 750 bin euro iyi para bırakın kasada kalsın golcü ye gerek yok bizim hücum hattımız tanque den sonra çok daha etkili olacak bunu hep birlikte göreceğiz.
Serdar - Ajansspor Ankaragücü'nden Riad Bajic'i aldı diye yazıyor
Basiskele41 - Neye göre daha iyisi sadece merak ettim
Gidene kal denilmez gidenin arkasından ağlanmaz
Selahattin Büyük. - Neye göre daha iyisi, bence Tangue çok ağırdı, attığı goller boş kaldığı pozisyonlarda gol yapabiliyordu, sol ayağının dışında başka bir özelliği yoktu, daha iyisi hızlı, çabuk, son vuruşları iyi olan santrafor demek istiyor anlaşılan.
Alp Boluspor - Kocaelispor 15 yılda kendine zor geldi. Böyle paralar saçılırsa yine aynı duruma düşer
Can Can - Samed ali kaya mi baskan yoksa heyecanlandirmw bizi
Obhm4141 - Başkan 1-2 güne netlessin bir zahmet
CUMA SON
Asiruh - Basaksehir santrafor aldi yeni keny icin saldiralim
Müdür - Daha iyisi derken resmi sitede "Samed Ali Yuvana Hoşgeldin" diye paylaşım yapmasınlar...
Sencer Bey - Babacar Guaye
Körfezli Savaşçı - Gideni basından çabuk duyuyoruzda gelecek olanı duyamıyoruz .genelde radarımızda ilgileniyoruz temastayız gibi başlıklarla muhattab oluyoruz saygılarımla taraftar
Korfezli Savasci - Dunyadaki bütün kulupler transferi bitirdi biz haric artik yukselmez kardeşlik rahat ol bundan sonra yukselen hava sicakliklari olur
Tabaneli - İsim vermemeleri bence daha iyi hiç olmazsa fiyat yükselmez
Kaptan - Bence onu iyi gösteren kocaelisporda oynamasıdır
Darıcalı - Samet Ali den bonservis kazanacaktın, süper ligden bile talepleri vardı. Sizin forvet anlayışınıza kaldıysak yandık
Akrep - İyi oldu başkanım çok ağır kaliyodu. Bizim takım Samet Ali'yi bile gol kirali yapmıştı
Hamzaa. - şoyle düşünün: işyerinizde biri işten cıkmak istiyor. yok gidemezsin derseniz size faydası olurmu... tam tersi zararı bile olur... 9 golu var adam forvet kalecınınmı olcak. kac gol kurtardı diyomuyuz kaleciye.. adam 2 haftadır rengini belli ediyodu zaten. hayırlı olsun...
Orta Direk Saban - Tangue iyi topçu katkıları için teşekkür ederiz madem ayrılmak istedi yapacak birşey yok..
Kesinlikle hızlı ve birebirde adamı tokatlayacak bir forvete ihtiyacımız var sakın kasongo'yu almayın sakatlıklarla boğuşuyor büyük kazık yeriz..
Hedefimiz süper lig ise sağlam bir forvet değil ise koukou'yla yolumuza devam edelim..
Kemal - daha iyisi derkennnnn,, beklentiler ikardi,, ama ya olmassa,, o zaman şenlik varrr.......
Pakito - Dino giderken de daha iyisi geliyordu en son Gueye geldi, sizin iyi algınız çok farklı başkan, güven vermiyor.
Zizu - Başkan gitmek isteyeni tutmak her zaman bir kişi eksik oynamak demektir.
Kesinlikle Türkiye ligini bilen bir isim gelmeli
Bekir - Küme düşmeden öncede daha iyisi demiştin forvet olmayan bi adam aldınız kıvırdın şimd çok iyi adamdı alışmıştı iki stoper tutuyodu
Recep Aykan - Daha iyisi derken?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.