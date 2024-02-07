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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 Şub 2024 - 14:10- Ekonomi G:

E-devlet’te yayınlandı! Emekliler için kök maaşlar değişti! İşte kesinleşen kök maaşları hesaplama yöntemi

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Emeklilerin maaşlarına yönelik zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu da yeni maaşları hızlıca belirledi ve sisteme yükledi. Emekliler fark ödemelerini de aldı. Böylece kök maaşlarda da değişiklik ortaya çıktı ve kesinleşen kök maaşlar e-Devlet'te görüntülenebiliyor.

E-devlet’te yayınlandı! Emekliler için kök maaşlar değişti! İşte kesinleşen kök maaşları hesaplama yöntemi mask
E-devlet’te yayınlandı! Emekliler için kök maaşlar değişti! İşte kesinleşen kök maaşları hesaplama yöntemi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları yüzde 37.57'den yüzde 49.25'e çıkarıldı ve karar geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dün SSK'lılar bugün ise Bağ-Kurlular maaş farklarını hesaplarında gördü.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Yüzde 33'lük en düşük maaş artışı sonrasında kök maaşlarda da yüzde 49.28 oranında artışa gidildi. Başka bir deyişler örnek olarak kök maaşı 4500 lira olan birisi 6412 lira kök maaşı hak ederken 257 lira da ek ödeme almaya başlayacak. Yani emeklinin ek ödeme dahil kök maaşı 6669 liraya yükselmiş oldu. (Bu tutar zamlardan önce 4500 lira kök maaş alan emekli için geçerli) Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin lira olduğu için arada kalan tutar olan 3331 lirayı devlet ödüyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

10 bin lira en düşük emekli maaşı alanlar kök maaşı bulmak için farklı yöntemleri kullanması gerekiyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Bağ-Kurlular ise e-Devlet'e girip arama kısmına "4B Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Ardından gelen pencerede "4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın" sekmesini tıkladıktan sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm görülecektir.

Sayfanın en altında "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil bulabilirsiniz.

E-devlet’te yayınlandı! Emekliler için kök maaşlar değişti! İşte kesinleşen kök maaşları hesaplama yöntemi

Kaynak: Hürriyet

# Emekli

07 Şub 2024 - 14:10 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Yorumsuzyorumcu - Aclik siniri 15 bin tl. Yani 10 bin tl alan bütün emekliler aç geziyor sokakta cok üzücü. 30 sene pirim öde sonra 10 bin liraya mahkum ol . İşçi 30 sene boyunca devlete ödediği primleri kendisi işletseydi her emeklinin altında 2 dairesi 2 arabasi olurdu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 21:17
01

hu - Bu işte bir karışıklık var--8.600 alıyordum--1021 tl ek verilmiş = 9.621 oldu , hani 7.500 olanlar 10.000 olacak diyorlardı --nasıl bir iş bu !--anla anlaya bilirsen ... Hu...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 17:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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