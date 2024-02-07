İşveren toplu iş sözleşmesini tanımadı, işçiler eyleme geçti

MESS’in toplu iş sözleşmesine imza atarken, Ankara merkezli Kocaeli Kartepe’de de fabrikası olan Mitaş’ta işveren sözleşmeyi tanımadı. Sözleşmede taahhüt altına alınan zam uygulanmadı. İşçiler sözleşmede belirtilen zamma göre maaşlarının yatmadığını görünce eyleme başladı. Ankara ve Kocaeli’deki fabrikalarda çalışan işçiler iş durdurma eylemi yaptı.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE UYULMASI İSTEDİLER
İşçiler, MESS’in imza attığı toplu iş sözleşmesindeki taahhütler yerine getirilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Kocaeli’deki fabrikada 30 işçinin çalıştığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mert Güncan - 15 aliordu adamlar 30 olmus en fazla adam bunu vermiyor lan 2 + 1 ev 15 bin kira.
Erol - %100 zam kim aldı bu ülkede%50 herkese yeter
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.