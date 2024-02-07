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Kullarspor-Gölcükspor derbi maçının ardından…

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Kullarspor-Gölcükspor derbi maçının ardından…

Uğur Uludağ
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Kullarspor-Gölcükspor derbi maçının ardından… mask
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Uğur ULUDAĞ ile TEKNİK ANALİZ

BAL’da bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan iki takımımız Kullarspor ile Gölcükspor, kent derbisinde karşılaştı.

Şampiyonluk yarışından uzaklaşan iki takım içinde artık tek hedef ligde kalıcı olmaktı.

Ligin ikinci yarısına başlarken, iki takımda kadrolarından önemli değişime gitti.

Gölcükspor, sadece futbolcu kadrosunu değil, teknik direktörünü de değiştirdi, takımın başına Ömer Faruk Uzuner’i getirdi.

Kullar’ın sahasının bakımda olduğu için Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanan kent derbisinde kazanan konuk Gölcükspor oldu.

90+5’de gelen gol Gölcükspor’u, il sıralamasında rakibinin 6 puan önüne geçirdi.

Kullarspor için gelecek haftalar artık çok daha zor geçecek gibi gözüküyor.

… … …

Kullarspor ilk haftayı bay geçmişti, Antalya’da kamptaydı. Takımda ayrılan çok isim vardı, kimlerin geldiğini de bilemiyorduk. Gölcükspor maçında Kullarspor’un yeni yüzünü, takımı da görme fırsatı da bulacaktık.

Kullarspor ligin ikinci yarısına başlarken kadrosuna çok önemli oyuncuları dahil etti.

Bir dönem Kocaelispor’un da kalesini koruyan, bu sezon başında 2.Lig takımlarından Düzcespor’dan kaleci Metin Erol’u aldı.

Ayrıca Bursa Yıldırımspor’dan 2003 doğumlu sol kanat oyuncusu Eren Kara’yı, Niğdespor’dan orta saha oyuncusu Selcan Pekkanlı ve bir dönem Boluspor, Kahramanmaraş, Mersin takımlarında görev yapan, en son BAL’da Vartospor’da oynayan orta sahada görev yapan Emrullah Yıldırım’ı transfer etti.

Kırmızı-Siyahlı ekip, sahaya Metin Erol, Fatih Oruç, Erdem Korkmaz Güner, Serhat Gezginci, Kaan Karakuş, Selcan Pekkanlı, Emrullah Yıldırım, Ali Avcı, Şaban Uçar, Eren Kara ve Yiğit Kerem Armutlu ilk on biri ile çıktı.

 İlk on birde sol bek Kaan Karakuş, orta sahada Selcan ve Emrullah Yıldırım, kanatta Eren Kara, forvette ise Yiğit Kerem Armutlu yeni transferlerdi.

… … …

Ömer Faruk Uzuner ile ilk maçını kazanan Gölcükspor, kent derbisinde karşılaştığı Kullarspor karşısında Serbay Yağız’dan yoksun bir kadro ile çıktı.

Gölcükspor, Mertcan Tunca, Hüseyin Eşkol, Oğuzhan Kol, Evren Kilarci, Abdülkadir Kaba, Fatih Gümüşel, Yağız Efe Güloğlu, Coşkun Güner, Burak Toker, Enes Ocak ve Emre Okur on biriyle sahadaydı.

Gölcükspor’da da takıma geri dönen Burak Toker’in yanı sıra sol kanat oyuncusu Enes Ocak ve orta sahada Yağız Efe Güloğlu yeni transferlerdi. Ligin ilk yarısında çok fazla süre alamayan stoper Oğuzhan Kol’da ilk on birde sahaya çıktı.

… … …

Maçın ilk 15-20 dakikasında sahada çok etkili bir Kullarspor vardı.

Sol kanatta oynayan Eren Kara çok iyi gözüktü. Ali Avcı da orta sahada topla geçişlerde çok başarılıydı.

İki ön libero Selcan ve Emrullah Yıldırım da bu ligin üzerinde bir futbol oynuyorlardı.

Kullarspor, çok baskılı oynamasına rağmen, ceza sahasında etkili değil, uzaktan şutlar attı.

Ali Avcı, Emrullah Yıldırım’ın şutlarında kaleci Mertcan Tunca başarılıydı. Bu yarıda Kullarspor’un bir şutu direkten döndü.

Bir de sayılmayan golü vardı.

Ali Avcı’nın ortasında kaleci Mertcan boşa çıktı, Erdem Korkmaz’ın kafa vuruşu filelere gitti.

İstanbul bölgesi kadın hakemi Ruken Dağ, faul diye golü iptal etti. Canlı olarak izlediğimde de golde faul yok gibiydi. Dana sonra sosyal medyada videoda maçı izlerken golde faul olmadığını gördüm.

Gölcükspor’un bu yarıda Emre Okur, Burak Toker ve Coşkun Güner ile atakları vardı.

Çok etkili değillerdi.

… … …

Maçın ilk yarısında Gölcükspor 4-4-2 gibi oynadı.

Orta sahada ön liberoda Fatih Gümüşel ile Yağız Efe Güloğlu oynadı. Kanatlarda solda Enes Ocak, sağda Coşkun Güner vardı. Burak Toker ile Emre Okur da forvette görev yaptı

Kullarspor, ilk yarıda Gölcükspor’a orta sahada üstünlük sağlamasının nedeni de bir fazla oyuncuyla oynamasıydı.

Gölcükspor, hücumda iken Coşkun, Burak Toker, Enes Ocak ve Emer Okur ile üçüncü bölgedeydi.

Top rakibe geldiği zamanda bu oyuncuların geri dönüşü olmadı.

Kullarspor, bundan dolayı rakibine üstünlük sağladı.

… … …

Gölcükspor maçın ikinci yarısına iki orta saha oyuncusunu alarak başladı. Coşkun Güner’in yerine Abdullah Eren, Yağız Efe’nin yerine de Gökhan Cingirt girdi.

Orta sahayı üçleyen, forvette de üçlüye dönen Gölcükspor, oyunda da dengeyi kurdu.

İkinci yarının ilk 20 dakikasında topla daha çok oynayan, kanatları kullanan bir Gölcükspor vardı.

… … …

İki takımda çok net fırsat bulamadığı maçta son dakikalarda çok büyük heyecan yaşandı. Kullarspor, 90+2’de serbest atış kazandı, atışı ikinci yarı oyuna giren Barış Sinan Üstün kullandı. Köşeye giden topu kaleci Mertcan çıkardı.

Hemen arkasından bu kez Gölcükspor atağından Burak Toker’in şutu Metin Erol da kadı.

90+5’de Gölcükspor korner kazandı, Kullarspor defansı topu bir türlü uzaklaştıramadı, son vuruşu Fatih Gümüşel yaptı, üst direğe çarpan top filelere gitti.

Gölcükspor bu golle derbiyi 1-0 kazandı.

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07 Şub 2024 - 14:50 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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