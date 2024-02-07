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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 Şub 2024 - 14:52- Siyaset G:

İYİ Parti’de 3 ilçenin daha adayları belli oldu

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, yerel seçimler için daha önce açıklanmayan İzmit, Çayırova ve Derince Belediye Başkan adayları kamuoyuna tanıttı.

Yavuz Solmaz
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İYİ Parti’de 3 ilçenin daha adayları belli oldu mask
İYİ Parti’de 3 ilçenin daha adayları belli oldu
İYİ Parti’de 3 ilçenin daha adayları belli oldu
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BÜYÜKŞEHİR VE 7 İLÇE BELLİ OLMUŞTU

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri için 7 ilçe ve Büyükşehir adayını belirlemişti. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Gencay Yıldıztekin, Gebze’de Sadık Güvenç, Karamürsel’de Mehmet Baş, Dilovası’nda Emin Yılmaz, Körfez’de Azmi Cihat Hatipoğlu, Gölcük’te İsmail Aynacı, Kandıra’da Semih Sarıçay ve Darıca’da Özhan Öztürk ilçe belediye başkan adayı olarak açıklanmıştı.

İYİ Parti’de 3 ilçenin daha adayları belli oldu

İZMİT’TE ŞİRİN, DERİNCE’DE SÜER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’daki Genel Merkezde İzmit, Çayırova ve Derince Belediye Başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. Akşener, İzmit Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Kamil Şirin’i, Çayırova Belediye Başkan Adayı olarak Şevki Demirci’yi ve Derince Belediye Başkan Adayı olarak Hüseyin Süer’i açıkladı. Derince için aynı zamanda Büşra Kuşçu’nun da ismi geçiyordu.

İYİ Parti’de 3 ilçenin daha adayları belli oldu

KARTEPE VE BAŞİSKELE BEKLEMEDE

Genel Merkezdeki törene İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur da katıldı. Geride kalan iki ilçeden Kartepe’de, İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel’in isminin yarın açıklanması bekleniyor. Başiskele’de ise Saadet Partisi Adayı Zafer Mutlu’ya destek verilmesi konusunda fikir alışverişi yapılıyor.

İYİ Parti’de 3 ilçenin daha adayları belli oldu
İYİ Parti’de 3 ilçenin daha adayları belli oldu

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07 Şub 2024 - 14:52 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

İzmi̇tli̇ - Yazık İYİ partiye oy veren biri olarak malesef bu seçimde İzmitte Fatma HÜRRİYET büyükşehir de Tahir BÜYÜKAKIN diyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Şubat 09:20
01

Sanberk 41 - Kamil şirin sende aday olmak için aday oldun ne yazıkki duvara toslayacaksın.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 21:45
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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