İYİ Parti’de 3 ilçenin daha adayları belli oldu

BÜYÜKŞEHİR VE 7 İLÇE BELLİ OLMUŞTU

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri için 7 ilçe ve Büyükşehir adayını belirlemişti. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Gencay Yıldıztekin, Gebze’de Sadık Güvenç, Karamürsel’de Mehmet Baş, Dilovası’nda Emin Yılmaz, Körfez’de Azmi Cihat Hatipoğlu, Gölcük’te İsmail Aynacı, Kandıra’da Semih Sarıçay ve Darıca’da Özhan Öztürk ilçe belediye başkan adayı olarak açıklanmıştı.

İZMİT’TE ŞİRİN, DERİNCE’DE SÜER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’daki Genel Merkezde İzmit, Çayırova ve Derince Belediye Başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. Akşener, İzmit Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Kamil Şirin’i, Çayırova Belediye Başkan Adayı olarak Şevki Demirci’yi ve Derince Belediye Başkan Adayı olarak Hüseyin Süer’i açıkladı. Derince için aynı zamanda Büşra Kuşçu’nun da ismi geçiyordu.

KARTEPE VE BAŞİSKELE BEKLEMEDE

Genel Merkezdeki törene İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur da katıldı. Geride kalan iki ilçeden Kartepe’de, İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel’in isminin yarın açıklanması bekleniyor. Başiskele’de ise Saadet Partisi Adayı Zafer Mutlu’ya destek verilmesi konusunda fikir alışverişi yapılıyor.