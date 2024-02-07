İYİ Parti’de 3 ilçenin daha adayları belli oldu

BÜYÜKŞEHİR VE 7 İLÇE BELLİ OLMUŞTU
İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri için 7 ilçe ve Büyükşehir adayını belirlemişti. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Gencay Yıldıztekin, Gebze’de Sadık Güvenç, Karamürsel’de Mehmet Baş, Dilovası’nda Emin Yılmaz, Körfez’de Azmi Cihat Hatipoğlu, Gölcük’te İsmail Aynacı, Kandıra’da Semih Sarıçay ve Darıca’da Özhan Öztürk ilçe belediye başkan adayı olarak açıklanmıştı.
İZMİT’TE ŞİRİN, DERİNCE’DE SÜER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’daki Genel Merkezde İzmit, Çayırova ve Derince Belediye Başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. Akşener, İzmit Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Kamil Şirin’i, Çayırova Belediye Başkan Adayı olarak Şevki Demirci’yi ve Derince Belediye Başkan Adayı olarak Hüseyin Süer’i açıkladı. Derince için aynı zamanda Büşra Kuşçu’nun da ismi geçiyordu.
KARTEPE VE BAŞİSKELE BEKLEMEDE
Genel Merkezdeki törene İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur da katıldı. Geride kalan iki ilçeden Kartepe’de, İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel’in isminin yarın açıklanması bekleniyor. Başiskele’de ise Saadet Partisi Adayı Zafer Mutlu’ya destek verilmesi konusunda fikir alışverişi yapılıyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmi̇tli̇ - Yazık İYİ partiye oy veren biri olarak malesef bu seçimde İzmitte Fatma HÜRRİYET büyükşehir de Tahir BÜYÜKAKIN diyorum.
Hemisfer41.5 - :))
Sanberk 41 - Kamil şirin sende aday olmak için aday oldun ne yazıkki duvara toslayacaksın.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.