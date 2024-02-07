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07 Şub 2024 - 14:58- Gündem G:

Emekli polisler geçim sıkıntısına karşı bir araya geldi: “Yaşam koşullarımız insanca seviyede olmalı”

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TBMM’de İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde polislerin emeklilik haklarıyla ilgili düzenlemeler gündeme geldi. Bunun üzerine bir araya gelen Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kocaeli Şubesi, yaşam koşullarının insanca yaşanacak seviyeye çıkarılmasını istiyor.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Emekli polisler geçim sıkıntısına karşı bir araya geldi: “Yaşam koşullarımız insanca seviyede olmalı”
Emekli polisler geçim sıkıntısına karşı bir araya geldi: “Yaşam koşullarımız insanca seviyede olmalı”
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PANKARTLARLA SESLERİNİ DUYURDULAR

Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kocaeli Şubesi, TBMM’de İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde gündeme gelen polislerin emeklilik haklarına ilişkin düzenlemeler sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. Bir araya gelen emekli polisler ellerinde ‘Polisin hakkı ödenmez dediler, ödemediler’, ‘Hanıma emekli olunca gezeriz dedim, sözümü tuttum ucuz market pazar geziyoruz’, ‘Tahsil farkı gözetmeksizin 4200 ek gösterge herkese gösterilsin’ pankartlarıyla yetkililere çağrıda bulundu.

Emekli polisler geçim sıkıntısına karşı bir araya geldi: “Yaşam koşullarımız insanca seviyede olmalı”

SEYYANEN ZAM BİZE DE UYGULANMALI

Derneğin Kocaeli Şube Başkanı Adem Elbaş yaptığı açıklamada, “Aynı görevi yapıp aynı operasyonlara katılan ve bazen şehit, bazen gazi olan biz emekli emniyet mensuplarına tahsil farkı gözetmeksizin 3600’den 4200’e yükselen ek gösterge hakkımız verilmeli. 67 yıl önce kanunlaşan, “Çalışan memurlara verilecek ücretler aynı oranda emeklilere de verilir” yasası nedeniyle, çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen zammın biz emeklilere de verilmesi, mağduriyetimizi önemli ölçüde giderecektir” dedi.

Emekli polisler geçim sıkıntısına karşı bir araya geldi: “Yaşam koşullarımız insanca seviyede olmalı”

ÇÜNKÜ BİZLER ŞEHİT, GAZİ OLUYORUZ

Emekli emniyet mensupları olarak diğer kamu görevlilerinden farklı haklara sahip olmak istediklerini belirten Elbaş, “Çünkü bizler görev yaparken şehit, gazi oluyoruz. Bu durumların göz önünde bulundurularak yaşam koşullarımızın üst seviyelere çıkartılması için meclisimize verilecek önerge ile gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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07 Şub 2024 - 14:58 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Emekli - Adamlar haklı polis maaşları 50 bin TL oldu.emekli maaşları düşük emekli olunca geçinemiyorlar.buradan çalışan tüm polis memur ablalarıma sesleniyorum sakın emekli olmayın.sonra sizde böyle meydanlara inersiniz..yaş haddi dolana kadar çalışin inşallah o yaş haddini diğer memurlar gibi 65 yaş yaparlar..polisler erken emekli oluyor onların birçoğu üniversitede lisede çocuk okutuyor ama emekli maaşı ile bu hayatta cocuk okutmak çokkkk zorr.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 18:46

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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