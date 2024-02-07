Emekli polisler geçim sıkıntısına karşı bir araya geldi: “Yaşam koşullarımız insanca seviyede olmalı”

PANKARTLARLA SESLERİNİ DUYURDULAR

Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Kocaeli Şubesi, TBMM’de İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde gündeme gelen polislerin emeklilik haklarına ilişkin düzenlemeler sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. Bir araya gelen emekli polisler ellerinde ‘Polisin hakkı ödenmez dediler, ödemediler’, ‘Hanıma emekli olunca gezeriz dedim, sözümü tuttum ucuz market pazar geziyoruz’, ‘Tahsil farkı gözetmeksizin 4200 ek gösterge herkese gösterilsin’ pankartlarıyla yetkililere çağrıda bulundu.

SEYYANEN ZAM BİZE DE UYGULANMALI

Derneğin Kocaeli Şube Başkanı Adem Elbaş yaptığı açıklamada, “Aynı görevi yapıp aynı operasyonlara katılan ve bazen şehit, bazen gazi olan biz emekli emniyet mensuplarına tahsil farkı gözetmeksizin 3600’den 4200’e yükselen ek gösterge hakkımız verilmeli. 67 yıl önce kanunlaşan, “Çalışan memurlara verilecek ücretler aynı oranda emeklilere de verilir” yasası nedeniyle, çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen zammın biz emeklilere de verilmesi, mağduriyetimizi önemli ölçüde giderecektir” dedi.

ÇÜNKÜ BİZLER ŞEHİT, GAZİ OLUYORUZ

Emekli emniyet mensupları olarak diğer kamu görevlilerinden farklı haklara sahip olmak istediklerini belirten Elbaş, “Çünkü bizler görev yaparken şehit, gazi oluyoruz. Bu durumların göz önünde bulundurularak yaşam koşullarımızın üst seviyelere çıkartılması için meclisimize verilecek önerge ile gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.