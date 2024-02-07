DEVA Partisi ilçe başkanını öldürmüştü: Mesajla planlandı iddiası

Güney Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde 21 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Fırat C. (29), ağabeyi R.C. (30) ile birlikte aralarında husumet bulunan Savaş Taş'ın iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Savaş Taş silahla vurularak ağır yaralandı. DEVA Partisi Körfez ilçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen makine mühendisi Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tekstil atölyesinde çalışan İlter Kılıç da ayaklarına gelen kurşunla yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Fırat C. tutuklanırken R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanık, daha önceki duruşmalarda, maktulün kendisine eski model makine satması sebebiyle maddi açıdan mağdur olduğunu ve olayın bu sebeple meydana geldiğini ifade etmişti.

"Olay, aile içinde önceden görüşülüp planlanmış"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat C., taraf avukatları ve Savaş Taş'ın ailesi katıldı. Savaş Taş'ın aile avukatı, sanığın kardeşiyle yaptığı Whatsapp yazışmalarında, olayın aile içinde önceden görüşüldüğü ve planlandığını iddia ederek, R.C.'nin de tutuklanmasını talep etti. Pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Fırat C. ise "Yaşanan olaydan dolayı Savaş Taş'ın ailesinden binlerce kez özür diliyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA