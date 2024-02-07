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HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi

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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, "Toplumun tüm kesimlerine yapılan yüzde 49,25'lik artışın tüm kamu işçilerine yansıtılması önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

HAK-İŞ'ten kamu işçisine ek zam talebi mask
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Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, yazılı açıklamasında, asgari ücretlilerin, memurların, memur ve işçi emeklilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan iyileştirmeyi olumlu bulduklarını belirtti.

Yürürlükteki Kamu Çerçeve Protokolünde (KÇP) yer alan düzenlemeler gereğince kamu işçilerinin ücretlerine 31 Aralık 2023'te yüzde 32,57 oranında artış yapıldığını anımsatan Kayabaşı, 29 Ocak 2024'te imzalanan ek protokol ile yüzde 32,57'lik zammın, yürürlük süresinin ocak ayından sonra başlayan tüm toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı dönemlerinde uygulanması yönündeki düzenlemeyi de olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Kayabaşı, "Ancak artan hayat pahalılığı ve alım gücünün sürekli düşmesi üzerine toplumun pek çok kesimine yapılan yüzde 49,25'lik artıştan faydalanamayan tüm kamu işçilerinin, yüzde 49,25'lik ücret artışından yararlandırılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "KAMU İŞÇİLERİNİN BEKLENTİSİ ARTTI"

Bu iyileştirmenin kamu işçilerine yansıtılmamasının, kamu işçileri ile toplumun diğer kesimlerinin ücretleri arasındaki farkı açtığına dikkati çeken Kayabaşı, kamu işçisi için yapılan kamu çerçeve protokolüne rağmen, artan enflasyon karşısında ücretlerin eridiğini ve yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini anlattı.

Memur maaşı, memur ve işçi emeklisi aylıkları ile asgari ücrete yapılan zamların ardından kamu işçilerinin beklentisinin arttığını aktaran Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Kamuda bozulan ücret dengesinin giderilmesi, açılan ücret makasının dengelenmesi ve çalışma barışı ve huzurunun sürdürülebilmesi adına hükümete çağrıda bulunuyoruz. Konfederasyonumuz HAK-İŞ, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ve hükümetimiz arasında 29 Ocak 2024 tarihinde imzalanan ek çerçeve anlaşma protokolü ile yürürlük süreleri farklı olan toplu iş sözleşmelerinin zam dönemlerinde yüzde 32,57'lik ücret zammı verilmesi yönündeki düzenlemeyi olumlu buluyoruz. Ancak tüm kamu işçisinin yüzünü güldürecek ve ocak ayından itibaren geçerli olacak bir düzenleme ile KÇP'ye yeni bir ek protokol daha yapılarak toplumun tüm kesimlerine yapılan yüzde 49,25'lik artışın tüm kamu işçilerine yansıtılması önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

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07 Şub 2024 - 15:27 - Ekonomi --- Okunma

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