19 sanatçıdan karma sergi

16 Şubat tarihine kadar açık kalacak serginin açılışına İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Küratör Tuğba Aydın ve sanatseverler katıldı.
BODUR: EŞSİZ HİKAYELER ANLATILIYOR
Serginin açılış programında konuşan İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur, “Nikomedia sergisi sanatın evrensel dilini konuşan, farklı tarz ve tekniklerini bir araya getirerek bizlere çağdaş ve klasik sanatın birleşimini sunuyor. Her bir eser sanatçıların ruhsal derinliklerinden doğan eşsiz hikayeleri anlatıyor. Bu sergi ile buluşmamıza vesile olan değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
AKTÜRK: SADECE BİR SERGİ DEĞİL
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Ufuk Aktürk de sergiye İzmit Belediyesi olarak gururla ev sahipliği yaptıklarını belirtti, “Nikomedia sadece bir sergi değil. Aynı zamanda duygusal yolculuğa çıkma fırsatı sunan bir deneyim.” dedi.
Kuratör Tuğba Aydın da amaçlarının resim sanatını sevdirmek ve bu kültürü yaymak olduğunu söyledi, serginin açılışına sağladığı destek nedeniyle Baykan Hürriyet’e teşekkür etti.
SERGİDE ESERİ BULUNAN İSİMLER
Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde açılan sergiye eserleriyle katkıda bulunan isimler şöyle: Adalet Kara, Alıgholi Mardani, Aytül Özşen, Cemalettin Timur, Ceyhan Murathanoğlu, Celal Günaydın, Esin Boztaş, Eleha Ravand, Fikriye Bayraktar, Hüseyin Macar, İkramettin Karaman, İsmail Keskin, İsmail Menekşe, İclal Ural Kaya, Mehmet Boztaş, Sait Işık, Selin Avar, Turhan Ekici, Zeki Çetinkaya.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.