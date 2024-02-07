Ömerağalı anlattı yetkililer dinledi

Bu kez İzmit Belediyesi binasının da bulunduğu Ömerağa Mahallesinin sakinleri, İzmit Belediyesi’nin Sen Anlat İzmit ekibine mahallenin sıkıntılarını, taleplerini aktarma imkanı buldu. İzmit Cumhuriyet Bulvarı Yürüyüş Yolunda 3 farklı noktada kurulan stantların başına gelen Ömerağa Mahallesi sakinlerine çeşitli ikramlar da yapıldı. Görevli ekibin yanı sıra, programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın da katıldı, vatandaşların talep ve isteklerini not aldı.

Kaynak: Haber Merkezi