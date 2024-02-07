Makine Mühendislerinde Elma ve ekibi tekrar aday

MAKİNE MÜHENDİSLERİ SEÇİME GİDİYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu 17-18 Şubat tarihinde Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleşecek. Başkan adayı Mehmet Ali Elma ve yönetim kurulu adayları gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut’u ziyaret ederek genel kurula davette bulundu. 13.00 ila 17.00 arasında gerçekleştirilecek genel kurulun ilk gününde başkan adayları başvurusunu yapacak ve konuşmalarını gerçekleştirecek.

BAŞKANLIK SEÇİMİ 18 ŞUBAT’TA

Başkanlık seçimi 18 Şubat tarihinde İzmit Ulugazi İlkokulu’nda, 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Mevcut oda başkanı Mehmet Ali Elma’nın da yer aldığı ‘Kocaeli Demokrat Makina Mühendisleri’ grubu seçimde yeniden aday olacak. Başkanlık için bugün itibariyle başka bir grup bulunmuyor. Kongrede yaklaşık 8 bin 500 üye oy kullanacak. Sakarya, Bolu, Düzce il temsilciklerinin de kongrede oy kullanma hakkı bulunuyor.

Demokrat Mühendisler Gurubu’nun aday yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

Mehmet Ali Elma, Barış İnce, Çetin Sözal, Ensar Uğur Kandıra, Muammer Hakkı Ersöz Hüseyin Cemal Hüseyin, İlke Bişkin.