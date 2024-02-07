A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi perşembe günü yapılacak.
Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada B Ligi'nde yer alacak.
TÜRKİYE, 4. TORBADAN KATILACAK
Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.
Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler
2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç
3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ
4. torba: Gürcistan, Yunanistan, TÜRKİYE, Kazakistan.
TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
Müsabakalar-Tarih
1 ve 2. maçlar: 5-10 Eylül 2024
3 ve 4. maçlar: 10-15 Ekim 2024
5 ve 6. maçlar: 14-19 Kasım 2024
Yarı finaller: 4-5 Haziran 2025
Final ve üçüncülük maçı: 8 Haziran 2025
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.