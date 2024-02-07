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MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı!

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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 5 ilçe ve 50 belde olmak üzere, 55 belediye başkanı adayını açıkladı.

MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı! mask
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre; partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda Ardahan Hanak'ta Korkmaz Gökyıldız, Bingöl Adaklı'da Erdal Almalı, Yedisu'da Hüseyin Gülçiçek, Sinop Erfelek'te Mustafa Kalyoncu ve Şırnak Cizre'de Uğur Page'yi aday gösteren MHP; Sivas, Yalova, Zonguldak, Uşak'taki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.


İL

İLÇE

BELDE

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

1

ARDAHAN

HANAK

 

KORKMAZ GÖKYILDIZ

2

BİNGÖL

ADAKLI

 

ERDAL ALMALI

3

BİNGÖL

YEDİSU

 

HÜSEYİN GÜLÇİÇEK

4

SİNOP

ERFELEK

 

MUSTAFA KALYONCU

5

ŞIRNAK

CİZRE

 

UĞUR PAGE

6

ARDAHAN

GÖLE

KÖPRÜLÜ

ÇETİN HASPOLAT

7

SİVAS

GEMEREK

ÇEPNİ

DALYAN AZGIN

8

SİVAS

GEMEREK

SIZIR

ALİ TAMER

9

SİVAS

MERKEZ

YILDIZ

MUSTAFA ÖZTÜRK

10

SİVAS

ŞARKIŞLA

CEMEL

MURAT BOYRAZ

11

SİVAS

ŞARKIŞLA

GÜRÇAYIR

RÜŞTÜ ÖKSÜM

12

SİVAS

YILDIZELİ

GÜNEYYAKA

HASAN ERÇOBAN

13

ŞIRNAK

GÜÇLÜKONAK

FINDIK

MEHMET EMİN İLHAN

14

ŞIRNAK

İDİL

KARALAR

FETULLAH YILDIZ

15

ŞIRNAK

İDİL

SIRTKÖY

UFUK DAĞ

16

ŞIRNAK

MERKEZ

BALVEREN

AHMET ZEYREK

17

ŞIRNAK

MERKEZ

KASRİK

AKİF GÖKTAŞ

18

ŞIRNAK

MERKEZ

KUMÇATI

ÖMER KILINÇ

19

ŞIRNAK

SİLOPİ

BAŞVERİMLİ

MURAT ÇEVİK

20

ŞIRNAK

SİLOPİ

ÇALIŞKAN

MEHMET ONUK

21

ŞIRNAK

SİLOPİ

GÖRÜMLÜ

NURULLAH ÖZDEMİR

22

ŞIRNAK

ULUDERE

HİLAL

OSMAN BENEK

23

ŞIRNAK

ULUDERE

ŞENOBA

MEHMET KADRİ TATAR

24

ŞIRNAK

ULUDERE

UZUNGEÇİT

KEMAL AYDEMİR

25

TUNCELİ

MAZGİRT

AKPAZAR

NEŞE GÜR

26

UŞAK

BANAZ

KIZILCASÖĞÜT

BAYRAM PEKER

27

UŞAK

EŞME

YELEĞEN

MEHMET KÜRŞAT ŞAHİN

28

UŞAK

SİVASLI

PINARBAŞI

MUHAMMET ERGÜN

29

UŞAK

SİVASLI

SELÇİKLER

İZZET GÜLER

30

UŞAK

SİVASLI

TATAR

HAKAN BENGİÇ

31

YALOVA

ALTINOVA

KAYTAZDERE

ERKAN ŞAHİN

32

YALOVA

ALTINOVA

SUBAŞI

İSMAİL AKBAŞ

33

YALOVA

ALTINOVA

TAVŞANLI

MUHAMMET ALİ YILMAZ

34

YALOVA

ÇINARCIK

ESENKÖY

MEHMET TEMEL

35

YALOVA

ÇINARCIK

KORU

ARMAN VATANSEVER

36

YALOVA

ÇINARCIK

TEŞVİKİYE

MUSTAFA NURTEN

37

YALOVA

ÇİFTLİKKÖY

TAŞKÖPRÜ

CAN ERTAN

38

YALOVA

MERKEZ

KADIKÖY

YILDIRIM BAKKALOĞLU

39

ZONGULDAK

ALAPLI

GÜMELİ

HÜSEYİN ÖZENÇ

40

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

FİLYOS

LEVENT TÜYLÜ

41

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

KARAPINAR

İBRAHİM DOĞAN

42

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

NEBİOĞLU

KENAN ERMİŞ

43

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

PERŞEMBE

FATİH KARARMIŞ

44

ZONGULDAK

ÇAYCUMA

SALTUKOVA

ERSİN AKSOY

45

ZONGULDAK

DEVREK

ÇAYDEĞİRMENİ

RECEP DIRMANDI

46

ZONGULDAK

GÖKÇEBEY

BAKACAKKADI

RAMAZAN AYDEMİR

47

ZONGULDAK

KDZ EREĞLİ

GÜLÜÇ

ATİLLA TARIK SEMİZ

48

ZONGULDAK

KDZ EREĞLİ

KANDİLLİ

ORHAN KÖKSAL

49

ZONGULDAK

KDZ EREĞLİ

ORMANLI

TACETTİN ALDIRMAZ

50

ZONGULDAK

KİLİMLİ

ÇATALAĞZI

YAVUZ PALABAŞ

51

ZONGULDAK

KİLİMLİ

GELİK

FERHAT KORKMAZ

52

ZONGULDAK

KİLİMLİ

MUSLU

CANER BAYDAR

53

ZONGULDAK

MERKEZ

BEYCUMA

HÜSEYİN HASEKİ

54

ZONGULDAK

MERKEZ

ELVANPAZARCIK

ÜMİT UZUN

55

ZONGULDAK

MERKEZ

KARAMAN

DURSUN TOSYALI

Kaynak: AA

# başkan, seçim, ilçe, aday

07 Şub 2024 - 15:50 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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