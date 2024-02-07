MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre; partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 55 seçim çevresinde daha belediye başkanı adayları belirlendi.
Bu kapsamda Ardahan Hanak'ta Korkmaz Gökyıldız, Bingöl Adaklı'da Erdal Almalı, Yedisu'da Hüseyin Gülçiçek, Sinop Erfelek'te Mustafa Kalyoncu ve Şırnak Cizre'de Uğur Page'yi aday gösteren MHP; Sivas, Yalova, Zonguldak, Uşak'taki bazı beldelerde de adaylarını açıkladı.
BELDE
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
1
ARDAHAN
HANAK
KORKMAZ GÖKYILDIZ
2
BİNGÖL
ADAKLI
ERDAL ALMALI
3
BİNGÖL
YEDİSU
HÜSEYİN GÜLÇİÇEK
4
SİNOP
ERFELEK
MUSTAFA KALYONCU
5
ŞIRNAK
CİZRE
UĞUR PAGE
6
ARDAHAN
GÖLE
KÖPRÜLÜ
ÇETİN HASPOLAT
7
SİVAS
GEMEREK
ÇEPNİ
DALYAN AZGIN
8
SİVAS
GEMEREK
SIZIR
ALİ TAMER
9
SİVAS
MERKEZ
YILDIZ
MUSTAFA ÖZTÜRK
10
SİVAS
ŞARKIŞLA
CEMEL
MURAT BOYRAZ
11
SİVAS
ŞARKIŞLA
GÜRÇAYIR
RÜŞTÜ ÖKSÜM
12
SİVAS
YILDIZELİ
GÜNEYYAKA
HASAN ERÇOBAN
13
ŞIRNAK
GÜÇLÜKONAK
FINDIK
MEHMET EMİN İLHAN
14
ŞIRNAK
İDİL
KARALAR
FETULLAH YILDIZ
15
ŞIRNAK
İDİL
SIRTKÖY
UFUK DAĞ
16
ŞIRNAK
MERKEZ
BALVEREN
AHMET ZEYREK
17
ŞIRNAK
MERKEZ
KASRİK
AKİF GÖKTAŞ
18
ŞIRNAK
MERKEZ
KUMÇATI
ÖMER KILINÇ
19
ŞIRNAK
SİLOPİ
BAŞVERİMLİ
MURAT ÇEVİK
20
ŞIRNAK
SİLOPİ
ÇALIŞKAN
MEHMET ONUK
21
ŞIRNAK
SİLOPİ
GÖRÜMLÜ
NURULLAH ÖZDEMİR
22
ŞIRNAK
ULUDERE
HİLAL
OSMAN BENEK
23
ŞIRNAK
ULUDERE
ŞENOBA
MEHMET KADRİ TATAR
24
ŞIRNAK
ULUDERE
UZUNGEÇİT
KEMAL AYDEMİR
25
TUNCELİ
MAZGİRT
AKPAZAR
NEŞE GÜR
26
UŞAK
BANAZ
KIZILCASÖĞÜT
BAYRAM PEKER
27
UŞAK
EŞME
YELEĞEN
MEHMET KÜRŞAT ŞAHİN
28
UŞAK
SİVASLI
PINARBAŞI
MUHAMMET ERGÜN
29
UŞAK
SİVASLI
SELÇİKLER
İZZET GÜLER
30
UŞAK
SİVASLI
TATAR
HAKAN BENGİÇ
31
YALOVA
ALTINOVA
KAYTAZDERE
ERKAN ŞAHİN
32
YALOVA
ALTINOVA
SUBAŞI
İSMAİL AKBAŞ
33
YALOVA
ALTINOVA
TAVŞANLI
MUHAMMET ALİ YILMAZ
34
YALOVA
ÇINARCIK
ESENKÖY
MEHMET TEMEL
35
YALOVA
ÇINARCIK
KORU
ARMAN VATANSEVER
36
YALOVA
ÇINARCIK
TEŞVİKİYE
MUSTAFA NURTEN
37
YALOVA
ÇİFTLİKKÖY
TAŞKÖPRÜ
CAN ERTAN
38
YALOVA
MERKEZ
KADIKÖY
YILDIRIM BAKKALOĞLU
39
ZONGULDAK
ALAPLI
GÜMELİ
HÜSEYİN ÖZENÇ
40
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
FİLYOS
LEVENT TÜYLÜ
41
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
KARAPINAR
İBRAHİM DOĞAN
42
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
NEBİOĞLU
KENAN ERMİŞ
43
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
PERŞEMBE
FATİH KARARMIŞ
44
ZONGULDAK
ÇAYCUMA
SALTUKOVA
ERSİN AKSOY
45
ZONGULDAK
DEVREK
ÇAYDEĞİRMENİ
RECEP DIRMANDI
46
ZONGULDAK
GÖKÇEBEY
BAKACAKKADI
RAMAZAN AYDEMİR
47
ZONGULDAK
KDZ EREĞLİ
GÜLÜÇ
ATİLLA TARIK SEMİZ
48
ZONGULDAK
KDZ EREĞLİ
KANDİLLİ
ORHAN KÖKSAL
49
ZONGULDAK
KDZ EREĞLİ
ORMANLI
TACETTİN ALDIRMAZ
50
ZONGULDAK
KİLİMLİ
ÇATALAĞZI
YAVUZ PALABAŞ
51
ZONGULDAK
KİLİMLİ
GELİK
FERHAT KORKMAZ
52
ZONGULDAK
KİLİMLİ
MUSLU
CANER BAYDAR
53
ZONGULDAK
MERKEZ
BEYCUMA
HÜSEYİN HASEKİ
54
ZONGULDAK
MERKEZ
ELVANPAZARCIK
ÜMİT UZUN
55
ZONGULDAK
MERKEZ
KARAMAN
DURSUN TOSYALI
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.