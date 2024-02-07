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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
07 Şub 2024 - 15:53- Asayiş G:

Cinsel istismar sanığı: "Ben onu 18 yaşında biliyordum"

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Kocaeli'de 2 yıl önce 14 yaşındaki kıza cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla yargılanan sanık savunmasında, kızın yaşını 18 olarak bildiğini öne sürdü. "Vicdanım rahat, suçsuzum" diyen sanığa, reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cinsel istismar sanığı: "Ben onu 18 yaşında biliyordum" mask
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Edinilen bilgiye göre, 2022'de 14 yaşında olan Z.A. ile 22 yaşındaki M.K., sosyal medyadan tanışarak arkadaşlık kurdu. İddiaya göre, M.K. 2 kez kız çocuğu Z.A'ya cinsel istismarda bulundu. Olaydan sonra kızlarının davranışlarında değişiklik olduğunu fark eden aile, Z.A'yı pedagoga götürdü. Z.A'nın olayı uzmanlara anlatması üzerine aile şikayette bulundu. Gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Bizim koruduğumuz değere yakışır şekilde ceza verilmesini talep ediyoruz"

"Nitelikli cinsel istismar" suçundan açılan davanın son duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık M.K. ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin savunma yapan Z.A.'nın aile avukatı, "Mağdurun olay tarihinde 14 yaşında olduğu ortadadır. Sanık ile mağdur sosyal medya hesabı üzerinden tanışarak konuşmaya başlamış. Sanık olay tarihinde 22 yaşında olup, mağdurun yaşını da bilmektedir. Sanık 2 kez İstanbul'dan mağdurun İzmit'teki evine gelerek kızı istismar etmiştir. Mağdura ulaşamayan sanık ona defalarca sinkaflı küfür etmiş. Sanık kendisinden 8 yaş küçük çocuğu istismar etmiştir. Bizim koruduğumuz değere yakışır şekilde ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Mağdur yaşından 2 kat daha büyük göstermektedir"

Sanık avukatı ise "Müvekkilim kıza reşit olup olmadığını sormuş. O ise 18 yaşında olduğunu söylemiştir. Mağdur yaşından 2 kat daha büyük göstermektedir. Mağdur önceki celsede mahkeme huzurunda da yaşını sürekli farklı söyledi. Müvekkilim genç bir çocuk ve o dönemde evlenmek istiyor, ciddi niyetle yaklaşıyor. Müvekkilim polis değil ki mağdurun kimliğini istesin. M.K. herhangi suç işlememiştir. Sanığın, mağdurun kaç yaşında olduğunu sormuş olması suç işleme unsurunu ortadan kaldırmıştır. Müvekkilim olay tarihinde mağdurla evlenmek istemiş. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sanığa 2 yıl 6 ay hapis

Son sözleri sorulan sanık M.K., "Z.A'nın 18 yaşında olduğunu biliyordum. Mahkeme sürecinde mağdur bana 'Özledim' diye mesaj attı. Benden 8 yaş küçük biriyle birlikte olma ihtiyacı duymadım. Vicdanım rahat, suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığa "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, ceza, polis, sosyal, İzmit, İstanbul

07 Şub 2024 - 15:53 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Sarıyakuplu - İkisi de suçlu; ancak kızın yaşı küçük diye erkek ceza almış.

Kızın yaşı tutuyor olsaydı hiçbir sorun olmayacaktı yasal yönden. Yani meşru olacaktı. Hani rızaya bağlı zina suç değil ya...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 21:11
03

Mehmet - @İlkerr 01 nolu yoruma cevabı: İçeri gireceğini mi sanıyorsun?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 20:09
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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