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Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Okulu'nu ziyaret etti.

Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu mask
Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul müdürü ve yardımcısı tarafından karşılanan Yavuz'a, Liselerarası Hutbe Okuma Yarışması'nda il birincisi olan 12. sınıf öğrencisi Eren Erbay tarafından çiçek takdim edildi.

İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan'ın eşlik ettiği Yavuz, okuldaki etkinlik alanlarını ve sınıfları gezerek bilgi aldı.

Daha sonra bir araya geldiği öğrencilere meslek seçimi hakkında öğütlerde bulunan Yavuz, bu okulların hem ülke hem İslam dünyası için iyi bir model olduğunu anlattı.

Vali Yavuz, İzmit İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle buluştu

Vali Yavuz, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimini büyük ölçüde hızlandırdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tarihte hiç olmadığı kadar güçlüyüz. Bilim, sanayi ve teknoloji yanında medeniyet değerlerimize sahip yeni nesiller yetiştirmek çok önemli. O yüzden sizlere değer veriyor, altyapıdan diğer bütün alanlara kadar destekler veriyoruz. Kendinizi sevin, özgüveninizi mutlaka muhafaza edin, kendinizi geliştirin, okuyun, öğrenin, araştırın." ifadelerini kullandı.

İnsana değer vermenin önemine değinen Yavuz, öğrencilere, meslek seçimini rahat etmek için değil insanlığa hizmet etmek ve mutlu olmak için yapmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Sınıfların gezilmesinin ardından Yavuz, Türkiye'de sadece 14 İmam Hatip Okulunda olan ve  Kocaeli'de de İzmit İmam Hatip Lisesi müfredatında yer alan musiki bölümü öğretmen ve öğrencileriyle de bir araya geldi. Yavuz, bu yıl ilk mezunlarını verecek bölümün öğrencileriyle sohbet etti.

Vali Yavuz, son olarak okul yönetimi ve öğretmenlerle eğitim faaliyetleriyle ilgili kısa toplantı yaptı.

Kaynak: AA

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07 Şub 2024 - 16:13 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

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