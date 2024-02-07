Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor, canlı yayınlanıyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların, TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar başladı. Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebiliyor. Son hazırlıklar, hem TÜBİTAK hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi X hesaplarında simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebiliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ