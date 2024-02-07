Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor, canlı yayınlanıyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların, TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar başladı. Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebiliyor. Son hazırlıklar, hem TÜBİTAK hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi X hesaplarında simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebiliyor.
Türkiye’nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı Dünya’ya Dönüyor: ISS’ten KapsüleGeçişYayını https://t.co/YCUZcXJM3J
— TÜBİTAK (@Tubitak) February 7, 2024
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.