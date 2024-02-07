Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan elektrik güç aletleri üretimi yapan Mersen, Birleşik Metal-İş Sendikası örgütlenme çalışması yaptı. Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 Nolu Şubesi iş yerinde yetkiyi aldı. İddiaya göre, sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren 4 işçiyi işten attı.
ÜRETİM DURDU
Sendika üyeleri, işçilerin geri alınması ve sandikal haklarına saygı duyulması talebiyle eyleme başladı. İşçiler bugün üretimi durdurdu. İşlerine son verilen işçiler ile sendika yöneticileri fabrikanın önünde eylemlerini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.