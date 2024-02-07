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07 Şub 2024 - 16:32- Gündem G:

Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Mersen, Birleşik Metal-İş Sendikası’nın iş yerinde yetki almasının ardından sendikaya üye olan 4 işçiyi işten çıkardı. İşçiler üretimi durdururken, fabrikanın önünde eylem yapıldı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı
Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı
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Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan elektrik güç aletleri üretimi yapan Mersen, Birleşik Metal-İş Sendikası örgütlenme çalışması yaptı. Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 Nolu Şubesi iş yerinde yetkiyi aldı. İddiaya göre, sendikal örgütlülüğe tahammül gösteremeyen işveren 4 işçiyi işten attı.

Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı

ÜRETİM DURDU

Sendika üyeleri, işçilerin geri alınması ve sandikal haklarına saygı duyulması talebiyle eyleme başladı. İşçiler bugün üretimi durdurdu. İşlerine son verilen işçiler ile sendika yöneticileri fabrikanın önünde eylemlerini sürdürüyor.

Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı
Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı
Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı
Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı
Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı
Birleşik Metal-İş’in yetki aldığı fabrikada 4 işçi işten atıldı

# Gebze

07 Şub 2024 - 16:32 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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