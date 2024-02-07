Sen Anlat İzmit’ programı Karabaş Mahallesi’nde devam etti

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları Karabaş Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Vatandaşların, talep ve önerilerini sunma imkânı bulduğu program sonunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Karabaş Mahalle Muhtarı Arif Çelik’e İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim etti.
VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ
Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.