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07 Şub 2024 - 17:15- Gündem G:

Yasin Özlü: "En güzeli millete hizmet"

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Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı M. Yasin Özlü, yeniden adaylığının açıklanması sonrası hemşehrileriyle omuz omuza gönül gönüle olmaya devam ediyor.

Yasin Özlü: "En güzeli millete hizmet" mask
Yasin Özlü: "En güzeli millete hizmet"
Yasin Özlü: "En güzeli millete hizmet"
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Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Kocaeli Kongre Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirilen Aday Tanıtım Töreni’nde yeniden adaylığının duyurulması sonrasında Başiskele’de Cumhur İttifakı üyeleri ve dava arkadaşları tarafından coşkulu bir program ile karşılanan Başkan Özlü, hiç dinlenmeden ertesi gün sabah namazından itibaren hemşehrileriyle bir araya geldi.

Yasin Özlü:

 

SABAH NAMAZI İLE BAŞLADI

 

Pazar günü sabah namazını Bahçecik Merkez Camii’nde hemşehrileriyle omuz omuza kılan Başkan Özlü, namaz sonrasında Başiskeleli komşularıyla hasbihal etti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı olarak destek isteyen Özlü, kente yapılan ve yeni dönemde yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi.

Yasin Özlü:

 

BAŞKAN ÖZLÜ: MİLLETE HİZMET NASİP İŞİ

 

Başiskele Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden bu yana heşehrileriyle iç içe olan, 7’den 77’ye tüm Başiskeleliler’in gönlüne dokunan güzel işler yapan ve gönül köprüleri kuran M. Yasin Özlü, yeni dönem için ilçeyi adım adım dolaşmaya devam ediyor. İlçenin her bir mahallesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Özlü, hemşehrilerine hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerken, Miraç Kandili dolayısıyla bu mübarek gecelerini de kutladı.

Yasin Özlü:

 

Başkan Özlü ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada millete hizmet etmenin de bir nasip işi olduğunu vurgulayarak, Başiskele’de katılımcı belediyecilik anlayışıyla hep birlikte güzel işlere imza attıklarını en güzelinin ise millete hizmet olduğunu söyledi.

 

VATANDAŞIN TEVECCÜHÜ KAMERALARA YANSIDI

 

Esnaf ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özlü, bir pastanede karşılaştığı vatandaşla yaptığı sohbet dikkat çekti. Başkan Özlü’nün de sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda kadın müşteri, “Başiskele için güzel şeyler yapıyorsunuz. Özellikle gençler için çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Genc-i Âlâ’lar olsun, kütüphaneler olsun… Benim çocuklarım da gidiyor ve birçok şeyden faydalanıyorlar. Belediyecilikte particiliğe bakmıyorum. O yüzden oylar size başkanım.” diye konuştu.

Başkan Özlü de hemşehrisine can-ı gönülden teşekkür ederek, çocukların ve gençlerin gelişimlerinin kendileri için çok önemli olduğunu, vatandaşların gösterdiği takdirin de kendilerini mutlu ettiğini ve çalışma şevklerini arttırdığını söyledi.

 

Başiskeleli esnaflar da Başkan Özlü’ye hizmetlerinde ve seçim çalışmalarında başarılar dilediler.

Yasin Özlü:

Kaynak: BÜLTEN

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07 Şub 2024 - 17:15 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

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