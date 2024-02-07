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Vedat Milor, en beğendiği Türk yemeklerini açıkladı

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Vedat Milor, Türk mutfağında en sevdiği tatları açıkladı. Uluslararası bir yarışma için Türkiye’ye özgü bulduğu tarhana çorbasına işaret eden Milor, çoğu kez canının lahmacun çektiğini belirtti.

Vedat Milor, en beğendiği Türk yemeklerini açıkladı mask
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Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, en sevdiği yemekleri açıkladı.

Milor, Türk yemeklerini seçme konusunda zorluk çekiğini söyleyerek “Mutfağımızda çok farklı tatlar var” dedi. YouTube’da Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Milor, “Uluslararası bir yarışmada bize özgü bulduğum bir yemek, herkesin bildiği gerçek iyi bir tarhana çorbası. Yemeği en çok sevdiğim” yorumunda bulundu.

“Gerçek bir adana kebabını” sevdiğini belirten Milor, “Canım çoğu kez lahmacun çok çekiyor. Ben daha çok herhalde munbarın, içli köftelerin, çiğ köftelerin mutfağını seviyorum, burnumda tütüyor” dedi.

Öte yandan Milor, asla yemeyeceği yemeğin de tavuk olduğunu söyledi.

Daha önce yaptığı ‘cinselikle yemek arasında bir bağ var’ açıklaması hatırlatılan Milor, “Cinsellik ve yemek arasında kesinlikle bir bağ var. Yemek ve cinsellik, dünyada haz aramanın, belli bir hazı maksimum yaşamanın iki farklı arayışı. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. İkisi de duygularımıza hitap eden şeyler, insanın en güzel taraflarını ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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07 Şub 2024 - 17:34 Kocaeli- Magazin --- Okunma

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