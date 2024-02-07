Eşinden şiddet gören Hatice Teyze hayatını kaybetti

Sanberk 41 - Bir ara caddede gezerken yanımıza geldi açım evden uzaklaştırdılar dedi zavallıya acıdık teyze bir ihtiyacın varmı dedik biçare tek başına ne üstte var ne başta tüm erzakını aldım ama nerede kalıyorsun demedim neyse bakım evinde kalıyormuş Allah rahmet eylesin bu dünyada acılar içinde bir yaşam sürmüş rabbim ahir dünyasını rahat ettirsin inşAllah