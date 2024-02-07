Eşinden şiddet gören Hatice Teyze hayatını kaybetti

İzmit Gültepe Fatih Mahallesi’nde yaşayan Hatice Ekemen, 2021 yılının Kasım ayında meydana gelen olayda, psikolojik ilaçlarını içmediği gerekçesiyle eşi tarafından şiddete uğramıştı. 3 çocuk annesi Hatice Ekemen valiliğin devreye girmesi ile koruma altına alınmıştı. Bakım evinde kalan Hatice Ekemen bakım evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Hatice Ekemen’in cenazesi yarın Gültepe Fatih Mahallesi Taş Ocakları Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sanberk 41 - Bir ara caddede gezerken yanımıza geldi açım evden uzaklaştırdılar dedi zavallıya acıdık teyze bir ihtiyacın varmı dedik biçare tek başına ne üstte var ne başta tüm erzakını aldım ama nerede kalıyorsun demedim neyse bakım evinde kalıyormuş Allah rahmet eylesin bu dünyada acılar içinde bir yaşam sürmüş rabbim ahir dünyasını rahat ettirsin inşAllah
Şirintepeli - Kocası kına yakar artık
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.