Halterde üç birincilik

BÜYÜKLERDE GENCAN VE ÖZOĞLU BİRİNCİ OLDU
Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Kağıtsporlu haltercilerden büyükler kategorisinde 96 kg’da yarışan Vahdet Bekir Gencan ilk sırayı aldı. Büyüklerde kadınlarda da Senanur Özoğlu podyuma çıktı. 64 kg’da yarışan Özoğlu da, rakiplerini geride bıraktı, kürsünün en üstünde yer aldı. Şampiyonada da U-23 kategorisinde yarışan Kağıtsporlu Mert Özgür Altun da birincilik madalyası kazandı.
ÜÇ İKİNCİLİK KAZANDIK
Halterde daha önceki yıllarda Milli takıma bir çok oyuncu kazandıran Kağıtspor, yine altyapısından yetişen sporcularla bu geleneği devam ettiriyor. Büyüklerde kadınlarda Berfin Altun da ikincilik kürsüne çıktı, Mavi-Beyazlı ekibe gümüş madalya kazandırdı. U-23 kadınlarda Kağıtspor’u temsil eden 55 kg’da yarışan Hasret Bozyıl ile gençlerde 45 kg’da Ceren Akarsu da ikinci oldu.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.