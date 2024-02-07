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Gölkay Park’ta açılış ne zaman?

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Fatma Kaplan Hürriyet’in, İzmit Belediye Başkanlığı’na seçilmesi sonrası kapıları kapanan Gölkay Park İzmit Su Sporları Merkezi’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’ne kadar yeniden açılması planlanıyor.

Muhammet Emin Can
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Gölkay Park’ta açılış ne zaman?
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HENÜZ HİZMETE AÇILMADI

2010 yılında dönemin İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından inşa ettirilen İzmit Çayırköy Mahallesi’ndeki Bıçkıdere Göleti üzerine kurulan Gölkay Park İzmit Su Sporları Merkezi, 2019 Yerel Seçimleri’nde Fatma Kaplan Hürriyet’in başkan seçilmesinin ardından kapanmıştı. Açık olduğu dönemde kiracı tarafından işletilen sosyal tesisler, işletmeciyle sözleşmenin devam etmesine rağmen kapatılarak yıkılmıştı. Tesislerin yerine yeni yapılar inşa edilse de henüz alan hizmete açılmadı.

Gölkay Park’ta açılış ne zaman?

SEÇİME KADAR HEM İHALE HEM AÇILIŞ

Yeni bir görünüme kavuşan Gölkay Park İzmit Su Sporları Merkezi’nin ne zaman yeniden kapılarını açacağı merak konusu. Belediye yetkililerinden edinilen bilgilere göre tesisin önceki işletmecisiyle hak edişleri üzerinden anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Sırada tesisin yeni işletmecisini belirlemek var. Bunun için belediyenin seçime kadar ihaleye çıkması ve yeni işletmeciyi belirlemesi planlanıyor.

GÖLDEKİ TESİS İHALE DIŞINDA

Söz konusu ihale için Hürriyet’in tarih belirlemesinin beklendiği öğrenildi. Yapılacak ihale göl üzerinde yer alan tesisi kapsamayacak çünkü buradaki tesisin mevcut bir işletmecisi var. Ayrıca bu tesiste zarar gören bölümlerin işletmeci sorumluluğunda olduğu bilgisine ulaşıldı. İşletmecisinin hava şartlarını sebep göstermesinden dolayı kapalı olan tesis, havaların biraz daha ısınmasıyla birlikte yeniden hizmet vermeye başlayacak.

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07 Şub 2024 - 18:44 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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