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07 Şub 2024 - 19:03- Gündem G:

Kocaeli’de en çok Erzurumlu yaşıyor

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Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2023 yılı sonu itibariyle nüfus verilerini açıkladı.

Kocaeli’de en çok Erzurumlu yaşıyor mask
Kocaeli’de en çok Erzurumlu yaşıyor
Kocaeli’de en çok Erzurumlu yaşıyor
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Kocaeli 2 milyon 102 bin 907’ye ulaşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 10’uncu ili ünvanını bu yıl da korudu. Ancak, Türkiye ortalamasının üzerinde olan nüfus artış hızı devam ettiği takdirde önümüzdeki 10 yıl içinde Kocaeli en kalabalık iller sıralamasında daha da yukarı çıkabilir. Zira, Kocaeli şu an için bile 9’uncu sıradaki Gaziantep’in 52 bin gerisinde. İlk 5 sıradaki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’nın ardından ilk 1n’daki diğer iller Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kocaeli olarak sıralanıyor.

Kocaeli’de en çok Erzurumlu yaşıyor

EN ÇOK ERZURUMLU, EN AZ HAKKARİLİ

TÜİK verilerine göre Kocaeli’de Kocaeli doğumlu olanların dışında nüfus kaydı başka illerde olan, ancak yaşamını ilimizde sürdüren vatandaşlarla ilgili veriler de açıklandı. Doğal olarak Kocaeli’de en fazla Kocaelili yaşıyor.

Kocaeli nüfusuna kayıtlı 558 bin 117 kişi dışında, en kalabalık nüfusu Erzurum nüfusuna kayıtlı kişiler oluşturuyor. İlimizde 98 bin 654 Erzurum nüfusuna kayıtlı kişi yaşamını sürdürüyor. İkinci sırada Sakarya, üçüncü sırada Kars, dördüncü Giresun, beşinci sırada ise Trabzonlular var.

Türkiye’nin 80 ilinden ilimizde yaşayanlar içinde en düşük nüfusu daha önceki yıllarda olduğu gibi Hakkarililer oluşturuyor. İlimizde yaşayan Hakkari nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 1280. Sonra ise 1398 Burdurlu, 1602 Muğlalı yer alıyor.

Bu arada ilginç bir rakam, Kocaeli’de yaşamlarını sürdüren 18 bin 384 kişinin ise nüfusa kayıtlı oldukları yer Türkiye dışında. Kimi soydaş, kimi başka ülkelerde doğan ve kaydı orada olan insanlar. Tabi ağırlıklı olarak da Suriye’den gelenler..

EN ÇOK KOCAELİLİ, İSTANBUL’DA

Bu arada, bir başka veri de tersine göç. Yani, nüfus kaydı Kocaeli’de olan, ancak yaşamlarını Türkiye’nin başka illerde sürdüren hemşerilerimiz. Kocaeli nüfusuna kayıtlı 691 bin 499 kişi Türkiye’nin farklı illerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Doğal olarak en fazla Kocaelili, komşu İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’da 59 bin 287 Kocaelili var. Sakarya ve Bursa, Kocaelililerin en kalabalık yaşadığı diğer iller. Emekli olduktan sonra İzmir, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir gibi tatil beldelerinin yoğunlukta olduğu illere giden Kocaelililerin sayısı da az değil.

Kocaeli doğumlu olanların en az yaşadığı şehir Bingöl. Bingöl’de 27 Kocaelili yaşarken, Kocaeli’de yaşayan Bingöllü sayısı 11 bin 781 kişi.  Kocaelili 29 kişi Kilis’te yaşarken, ilimizde yaşayan Kilis doğumlu kişi sayısı ise 2 bin 160. Bu arada Kocaelililer’in en az yaşadığı üçüncü il olan Bitlis’te 40 Kocaelili var. Kocaeli’deki Bitlisli sayısı ise tam 14 bin 919.

Kocaeli’de yaşayan başka il nüfusuna kayıtlı kişiler

 

İL ADI                NÜFUS

1- Erzurum           98.654

2- Sakarya            72.261

3- Kars                 71.012

4- Giresun            67.943

5- Trabzon            67.708

6- Ağrı                  63.990

7- Ardahan           50.444

8- Samsun            47.150

9- Ordu                 48.601

10-Tokat               44.062

11-İstanbul            43.270

12-Sivas               41.871

13-Gümüşhane     41.826

14-Van                 37.484 

15-Kastamonu      34.239

16-Muş                 31.390

17-Artvin             28.373

18-Sinop               26.217

19-Düzce               22.981

20-Zonguldak       22.715

21-Rize                 22.241

22-Bolu                22.059

23-Konya             18.791

24-Bursa               18.382

25-Afyon              17.507

26-Karabük           16.998

27-Bayburt           16.797

28-Diyarbakır       16.060

29-Erzincan           15.442

30-Amasya            15.487       

31-Yozgat            15.054

32-Çorum              14.923

33-Bitlis               14.919

34-Malatya            14.824

35-Ankara             14.748       

36-Çankırı            14.535

37-Eskişehir           14.188

38-Şanlıurfa           13.649

39-Elazığ              13.502

40-Mardin            13.230

41-Balıkesir           11.800

42-Bingöl             11.781

43-Bilecik             11.362

44-Hatay              11.013

45- Kahramanmaraş 9.644

46-Niğde                9.341

47-Adana             9.098

48-Bartın               8.631

49-Nevşehir           8.561

50-Kayseri            8.557

51-Gaziantep        8.522

52-Siirt                 7.518

53-Kırşehir           7.451

54-Iğdır                7.137

55-Kırıkkale         6.920

56-Batman            6.436

57-Mersin             6.365

58-Yalova            6.132

59-Tunceli            5.983

60-İzmir               5.774

61-Edirne             5.593

62-Kütahya           5.451

63-Manisa            5.430

64-Adıyaman         5.359

65-Aksaray           5.203

66-Kırklareli        4.794

67-Osmaniye        4.728

68-Tekirdağ           4.638

69-Çanakkale       4.464

70-Uşak                3.657

71-Isparta             3.619

72-Aydın              3.374

73-Şırnak            2.934

74-Denizli            2.836

75-Karaman           2.217

76-Antalya          2.176

77-Kilis                2.160

78-Muğla              1.602

79-Burdur            1.338

80-Hakkari          1.280

Kocaelililerin Kocaeli dışında en kalabalık yaşadığı ilk 10 il

İL ADI           .        NÜFUS    :

1- İstanbul               59.287

2- Sakarya               13.717

3- Bursa                    7.842

4- İzmir                    7.222

5- Ankara                 6.466

6- Yalova                 4.337

7- Antalya                4.044

8- Muğla                  3.141

9- Tekirdağ              2.797

10-Balıkesir             2.308

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07 Şub 2024 - 19:03 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
06

Rizeli - Burada mantık dışı bir durum var 85 milyon nüfuslu bir ülke nüfusu

90 bin kişi artıyorsa ülke güvenliği tehlikeye düşer tuik büyük hata yapmıştır

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 22:23
05

İzmitli - Gitgide artıyor Kocaeli nüfusu.İstanbul’a yakınlığı istanbulda yaşam şartlarının ağırlamasından dolayı buraya ciddi bir göç var.Nüfus arttıkça şehirler bunu kaldırmıyor.Tersine göç teşvik edilmeli ..Erzurumlu Erzurum’a gitmeye teşvik edilmeli .Herkes köyüne kısaca ..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 21:29
03

Misafir - Kars Ardahan ve Iğdır bu üç şehir normal de 1 sayılır evet ayrıldı ama sonuçta bir sayılır uzak ara hepsinden önde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 20:11
01

Tek Başına Muhalefet - Bu seneki sayım sonuçları tüikin enflasyon rakamı gibi yalan her sene 1 milyon artan Türkiye nüfusu 90 bin civarı artmış buna kim inanır kadir inanır bile inanmaz

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 07 Şubat 19:20
02

Mücahit Erbakan - @Tek Başına Muhalefet 01 nolu yoruma cevabı: Aşıya bağlı ölümler artmış olamaz mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 20:10
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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