Kocaeli’de en çok Erzurumlu yaşıyor

Kocaeli 2 milyon 102 bin 907’ye ulaşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 10’uncu ili ünvanını bu yıl da korudu. Ancak, Türkiye ortalamasının üzerinde olan nüfus artış hızı devam ettiği takdirde önümüzdeki 10 yıl içinde Kocaeli en kalabalık iller sıralamasında daha da yukarı çıkabilir. Zira, Kocaeli şu an için bile 9’uncu sıradaki Gaziantep’in 52 bin gerisinde. İlk 5 sıradaki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’nın ardından ilk 1n’daki diğer iller Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kocaeli olarak sıralanıyor.
EN ÇOK ERZURUMLU, EN AZ HAKKARİLİ
TÜİK verilerine göre Kocaeli’de Kocaeli doğumlu olanların dışında nüfus kaydı başka illerde olan, ancak yaşamını ilimizde sürdüren vatandaşlarla ilgili veriler de açıklandı. Doğal olarak Kocaeli’de en fazla Kocaelili yaşıyor.
Kocaeli nüfusuna kayıtlı 558 bin 117 kişi dışında, en kalabalık nüfusu Erzurum nüfusuna kayıtlı kişiler oluşturuyor. İlimizde 98 bin 654 Erzurum nüfusuna kayıtlı kişi yaşamını sürdürüyor. İkinci sırada Sakarya, üçüncü sırada Kars, dördüncü Giresun, beşinci sırada ise Trabzonlular var.
Türkiye’nin 80 ilinden ilimizde yaşayanlar içinde en düşük nüfusu daha önceki yıllarda olduğu gibi Hakkarililer oluşturuyor. İlimizde yaşayan Hakkari nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 1280. Sonra ise 1398 Burdurlu, 1602 Muğlalı yer alıyor.
Bu arada ilginç bir rakam, Kocaeli’de yaşamlarını sürdüren 18 bin 384 kişinin ise nüfusa kayıtlı oldukları yer Türkiye dışında. Kimi soydaş, kimi başka ülkelerde doğan ve kaydı orada olan insanlar. Tabi ağırlıklı olarak da Suriye’den gelenler..
EN ÇOK KOCAELİLİ, İSTANBUL’DA
Bu arada, bir başka veri de tersine göç. Yani, nüfus kaydı Kocaeli’de olan, ancak yaşamlarını Türkiye’nin başka illerde sürdüren hemşerilerimiz. Kocaeli nüfusuna kayıtlı 691 bin 499 kişi Türkiye’nin farklı illerinde yaşamlarını sürdürüyor.
Doğal olarak en fazla Kocaelili, komşu İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’da 59 bin 287 Kocaelili var. Sakarya ve Bursa, Kocaelililerin en kalabalık yaşadığı diğer iller. Emekli olduktan sonra İzmir, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir gibi tatil beldelerinin yoğunlukta olduğu illere giden Kocaelililerin sayısı da az değil.
Kocaeli doğumlu olanların en az yaşadığı şehir Bingöl. Bingöl’de 27 Kocaelili yaşarken, Kocaeli’de yaşayan Bingöllü sayısı 11 bin 781 kişi. Kocaelili 29 kişi Kilis’te yaşarken, ilimizde yaşayan Kilis doğumlu kişi sayısı ise 2 bin 160. Bu arada Kocaelililer’in en az yaşadığı üçüncü il olan Bitlis’te 40 Kocaelili var. Kocaeli’deki Bitlisli sayısı ise tam 14 bin 919.
Kocaeli’de yaşayan başka il nüfusuna kayıtlı kişiler
İL ADI NÜFUS
1- Erzurum 98.654
2- Sakarya 72.261
3- Kars 71.012
4- Giresun 67.943
5- Trabzon 67.708
6- Ağrı 63.990
7- Ardahan 50.444
8- Samsun 47.150
9- Ordu 48.601
10-Tokat 44.062
11-İstanbul 43.270
12-Sivas 41.871
13-Gümüşhane 41.826
14-Van 37.484
15-Kastamonu 34.239
16-Muş 31.390
17-Artvin 28.373
18-Sinop 26.217
19-Düzce 22.981
20-Zonguldak 22.715
21-Rize 22.241
22-Bolu 22.059
23-Konya 18.791
24-Bursa 18.382
25-Afyon 17.507
26-Karabük 16.998
27-Bayburt 16.797
28-Diyarbakır 16.060
29-Erzincan 15.442
30-Amasya 15.487
31-Yozgat 15.054
32-Çorum 14.923
33-Bitlis 14.919
34-Malatya 14.824
35-Ankara 14.748
36-Çankırı 14.535
37-Eskişehir 14.188
38-Şanlıurfa 13.649
39-Elazığ 13.502
40-Mardin 13.230
41-Balıkesir 11.800
42-Bingöl 11.781
43-Bilecik 11.362
44-Hatay 11.013
45- Kahramanmaraş 9.644
46-Niğde 9.341
47-Adana 9.098
48-Bartın 8.631
49-Nevşehir 8.561
50-Kayseri 8.557
51-Gaziantep 8.522
52-Siirt 7.518
53-Kırşehir 7.451
54-Iğdır 7.137
55-Kırıkkale 6.920
56-Batman 6.436
57-Mersin 6.365
58-Yalova 6.132
59-Tunceli 5.983
60-İzmir 5.774
61-Edirne 5.593
62-Kütahya 5.451
63-Manisa 5.430
64-Adıyaman 5.359
65-Aksaray 5.203
66-Kırklareli 4.794
67-Osmaniye 4.728
68-Tekirdağ 4.638
69-Çanakkale 4.464
70-Uşak 3.657
71-Isparta 3.619
72-Aydın 3.374
73-Şırnak 2.934
74-Denizli 2.836
75-Karaman 2.217
76-Antalya 2.176
77-Kilis 2.160
78-Muğla 1.602
79-Burdur 1.338
80-Hakkari 1.280
Kocaelililerin Kocaeli dışında en kalabalık yaşadığı ilk 10 il
İL ADI . NÜFUS :
1- İstanbul 59.287
2- Sakarya 13.717
3- Bursa 7.842
4- İzmir 7.222
5- Ankara 6.466
6- Yalova 4.337
7- Antalya 4.044
8- Muğla 3.141
9- Tekirdağ 2.797
10-Balıkesir 2.308
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Rizeli - Burada mantık dışı bir durum var 85 milyon nüfuslu bir ülke nüfusu
90 bin kişi artıyorsa ülke güvenliği tehlikeye düşer tuik büyük hata yapmıştır
İzmitli - Gitgide artıyor Kocaeli nüfusu.İstanbul’a yakınlığı istanbulda yaşam şartlarının ağırlamasından dolayı buraya ciddi bir göç var.Nüfus arttıkça şehirler bunu kaldırmıyor.Tersine göç teşvik edilmeli ..Erzurumlu Erzurum’a gitmeye teşvik edilmeli .Herkes köyüne kısaca ..
Ata - KARS, ARDAHAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ. 120 000
Misafir - Kars Ardahan ve Iğdır bu üç şehir normal de 1 sayılır evet ayrıldı ama sonuçta bir sayılır uzak ara hepsinden önde
Tek Başına Muhalefet - Bu seneki sayım sonuçları tüikin enflasyon rakamı gibi yalan her sene 1 milyon artan Türkiye nüfusu 90 bin civarı artmış buna kim inanır kadir inanır bile inanmaz
Mücahit Erbakan - Aşıya bağlı ölümler artmış olamaz mı?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.