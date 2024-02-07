Kocaeli’de en çok Erzurumlu yaşıyor

Kocaeli 2 milyon 102 bin 907’ye ulaşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 10’uncu ili ünvanını bu yıl da korudu. Ancak, Türkiye ortalamasının üzerinde olan nüfus artış hızı devam ettiği takdirde önümüzdeki 10 yıl içinde Kocaeli en kalabalık iller sıralamasında daha da yukarı çıkabilir. Zira, Kocaeli şu an için bile 9’uncu sıradaki Gaziantep’in 52 bin gerisinde. İlk 5 sıradaki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’nın ardından ilk 1n’daki diğer iller Konya, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kocaeli olarak sıralanıyor.

EN ÇOK ERZURUMLU, EN AZ HAKKARİLİ

TÜİK verilerine göre Kocaeli’de Kocaeli doğumlu olanların dışında nüfus kaydı başka illerde olan, ancak yaşamını ilimizde sürdüren vatandaşlarla ilgili veriler de açıklandı. Doğal olarak Kocaeli’de en fazla Kocaelili yaşıyor.

Kocaeli nüfusuna kayıtlı 558 bin 117 kişi dışında, en kalabalık nüfusu Erzurum nüfusuna kayıtlı kişiler oluşturuyor. İlimizde 98 bin 654 Erzurum nüfusuna kayıtlı kişi yaşamını sürdürüyor. İkinci sırada Sakarya, üçüncü sırada Kars, dördüncü Giresun, beşinci sırada ise Trabzonlular var.

Türkiye’nin 80 ilinden ilimizde yaşayanlar içinde en düşük nüfusu daha önceki yıllarda olduğu gibi Hakkarililer oluşturuyor. İlimizde yaşayan Hakkari nüfusuna kayıtlı kişi sayısı 1280. Sonra ise 1398 Burdurlu, 1602 Muğlalı yer alıyor.

Bu arada ilginç bir rakam, Kocaeli’de yaşamlarını sürdüren 18 bin 384 kişinin ise nüfusa kayıtlı oldukları yer Türkiye dışında. Kimi soydaş, kimi başka ülkelerde doğan ve kaydı orada olan insanlar. Tabi ağırlıklı olarak da Suriye’den gelenler..

EN ÇOK KOCAELİLİ, İSTANBUL’DA

Bu arada, bir başka veri de tersine göç. Yani, nüfus kaydı Kocaeli’de olan, ancak yaşamlarını Türkiye’nin başka illerde sürdüren hemşerilerimiz. Kocaeli nüfusuna kayıtlı 691 bin 499 kişi Türkiye’nin farklı illerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Doğal olarak en fazla Kocaelili, komşu İstanbul’da yaşıyor. İstanbul’da 59 bin 287 Kocaelili var. Sakarya ve Bursa, Kocaelililerin en kalabalık yaşadığı diğer iller. Emekli olduktan sonra İzmir, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir gibi tatil beldelerinin yoğunlukta olduğu illere giden Kocaelililerin sayısı da az değil.

Kocaeli doğumlu olanların en az yaşadığı şehir Bingöl. Bingöl’de 27 Kocaelili yaşarken, Kocaeli’de yaşayan Bingöllü sayısı 11 bin 781 kişi. Kocaelili 29 kişi Kilis’te yaşarken, ilimizde yaşayan Kilis doğumlu kişi sayısı ise 2 bin 160. Bu arada Kocaelililer’in en az yaşadığı üçüncü il olan Bitlis’te 40 Kocaelili var. Kocaeli’deki Bitlisli sayısı ise tam 14 bin 919.

Kocaeli’de yaşayan başka il nüfusuna kayıtlı kişiler

İL ADI NÜFUS

1- Erzurum 98.654

2- Sakarya 72.261

3- Kars 71.012

4- Giresun 67.943

5- Trabzon 67.708

6- Ağrı 63.990

7- Ardahan 50.444

8- Samsun 47.150

9- Ordu 48.601

10-Tokat 44.062

11-İstanbul 43.270

12-Sivas 41.871

13-Gümüşhane 41.826

14-Van 37.484

15-Kastamonu 34.239

16-Muş 31.390

17-Artvin 28.373

18-Sinop 26.217

19-Düzce 22.981

20-Zonguldak 22.715

21-Rize 22.241

22-Bolu 22.059

23-Konya 18.791

24-Bursa 18.382

25-Afyon 17.507

26-Karabük 16.998

27-Bayburt 16.797

28-Diyarbakır 16.060

29-Erzincan 15.442

30-Amasya 15.487

31-Yozgat 15.054

32-Çorum 14.923

33-Bitlis 14.919

34-Malatya 14.824

35-Ankara 14.748

36-Çankırı 14.535

37-Eskişehir 14.188

38-Şanlıurfa 13.649

39-Elazığ 13.502

40-Mardin 13.230

41-Balıkesir 11.800

42-Bingöl 11.781

43-Bilecik 11.362

44-Hatay 11.013

45- Kahramanmaraş 9.644

46-Niğde 9.341

47-Adana 9.098

48-Bartın 8.631

49-Nevşehir 8.561

50-Kayseri 8.557

51-Gaziantep 8.522

52-Siirt 7.518

53-Kırşehir 7.451

54-Iğdır 7.137

55-Kırıkkale 6.920

56-Batman 6.436

57-Mersin 6.365

58-Yalova 6.132

59-Tunceli 5.983

60-İzmir 5.774

61-Edirne 5.593

62-Kütahya 5.451

63-Manisa 5.430

64-Adıyaman 5.359

65-Aksaray 5.203

66-Kırklareli 4.794

67-Osmaniye 4.728

68-Tekirdağ 4.638

69-Çanakkale 4.464

70-Uşak 3.657

71-Isparta 3.619

72-Aydın 3.374

73-Şırnak 2.934

74-Denizli 2.836

75-Karaman 2.217

76-Antalya 2.176

77-Kilis 2.160

78-Muğla 1.602

79-Burdur 1.338

80-Hakkari 1.280

Kocaelililerin Kocaeli dışında en kalabalık yaşadığı ilk 10 il

İL ADI . NÜFUS :

1- İstanbul 59.287

2- Sakarya 13.717

3- Bursa 7.842

4- İzmir 7.222

5- Ankara 6.466

6- Yalova 4.337

7- Antalya 4.044

8- Muğla 3.141

9- Tekirdağ 2.797

10-Balıkesir 2.308