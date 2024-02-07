U-14 Play-Off’ta Kullar galip

KULLAR İLE ÇAYIROVA MAÇLARINI KAZANDI
U-14 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek 4 takımın belirleneceği Play-Off’ta çok büyük çekişme yaşanıyor. B Grubu’nda daha önce oynadığı iki maçta darıca Birlikspor ile 0-0 berabere kalan, Tavşantepespor’a 3-2 yenilen Kullar 1975 Spor, üçüncü maçında galibiyetle tanıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Kocaeli Marmara Gençlikspor ile oynadığı maçı Miraç Hamza Özkaraaslan’ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
BU AKŞAMDA İKİ MAÇ VAR
A Grubu’na dahil maçta da Esentepe Stadı’nda Çayırova Belediye Eğitimspor, Başiskele Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. U-14 Ligi Play-Off’ta bu akşam iki maç oynanacak. C Grubu’nda dahil maçta Derince Birlikspor ile Gölcükspor takımları kozların Avni Kalkavan Stadı’nda 19.00’da paylaşacak. B Grubu’nun şampiyon adayı Tavşantepespor da, Arslanbey Stadı’nda aynı saate başlayacak maçta Gölcük Şirinköyspor ile karşılaşacak.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.