U-14 Play-Off’ta Kullar galip

KULLAR İLE ÇAYIROVA MAÇLARINI KAZANDI

U-14 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek 4 takımın belirleneceği Play-Off’ta çok büyük çekişme yaşanıyor. B Grubu’nda daha önce oynadığı iki maçta darıca Birlikspor ile 0-0 berabere kalan, Tavşantepespor’a 3-2 yenilen Kullar 1975 Spor, üçüncü maçında galibiyetle tanıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Kocaeli Marmara Gençlikspor ile oynadığı maçı Miraç Hamza Özkaraaslan’ın attığı golle 1-0 mağlup etti.

BU AKŞAMDA İKİ MAÇ VAR

A Grubu’na dahil maçta da Esentepe Stadı’nda Çayırova Belediye Eğitimspor, Başiskele Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. U-14 Ligi Play-Off’ta bu akşam iki maç oynanacak. C Grubu’nda dahil maçta Derince Birlikspor ile Gölcükspor takımları kozların Avni Kalkavan Stadı’nda 19.00’da paylaşacak. B Grubu’nun şampiyon adayı Tavşantepespor da, Arslanbey Stadı’nda aynı saate başlayacak maçta Gölcük Şirinköyspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Spor servisi