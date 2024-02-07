Tutuş'tan depremzede Hasan'a doğum günü sürprizi

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, tüm Türkiye’yi derinden etkileyen 6 Şubat depremi sonrasında Kocaeli’ye gelen depremzedeleri evlerinde ziyaret etti. Yaşanılan deprem sonrası Hatay'dan ilimize gelerek İzmit Malta Mahallesi'ne yerleşen depremzede Küçük ailesine gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Adayı Muharrem Tutuş, 9 yaşındaki Hasan'a doğum günü sürprizi yaptı.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Tutuş, elinde pasta ile eve girince Küçük ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Yapılan sürpriz karşısında mutlu olan küçük Hasan, Muharrem Tutuş ile birlikte pastanın mumlarını üfleyerek, elinden hediyesini de aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.