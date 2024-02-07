Kandıra’nın minikleri şampiyon

ALTYAPIDA KANDIRA ÇOK İYİ GELİYOR
Son yıllarda altyapısına çok büyük önem veren, yaş gruplarında katıldığı maçlarda çok başarılı olan Yenikandıraspor, bunlara bir yenisini daha ekledi. Kırmızı-Beyazlı ekip, U-12 Ligi’nde yer aldığı B Grubu’nda 8 maçta 21 puanla birinci oldu. Ligde oynadığı 8 maçın 7’isinden galibiyetle ayrılan Kırmızı-Beyazlı ekip, bir kez mağlup oldu. Yenikandıraspor’un şampiyon olduğu bu grupta Tavşantepe, Kocaeli Genç, Maltaspor, 1937 Sekaspor ve Yeşilovaspor gibi altyapısına önem veren kulüpler de vardı.
TEKNİK SORUMLU ESRA KAÇAR
Yenikandıraspor, son yıllarda kendi futbol okulundan gelen isimlerle müsabaka gruplarına katılıyor. Buradan çıkan yetenekli isimler Kandıra GB’nin yarışmacı takımlarına veriliyor. Kandıra’da son dönemde başlatılan altyapı çalışmalarında Kulüp Başkanı Hüseyin Akın’ın katkıları çok fazla. Altyapıda genç antrenörlerle çalışan Kırmızı-Beyazlı ekip, sistem olarak oyuncu yetiştirme devam ediyor. U-12 yaş grubunun teknik sorumlusu Esra Kaçar, diğer antrenörler Hanife Demiryol, İbrahim Ercan bu başarıda önemli katkı sağladılar.
U-12 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Okanspor: 1 Maltaspor: 3
İzmit FK: 0 Yeşilovaspor: 2
1937 Sekaspor: 1 Yeni Kandıra: 4
Yuvam İzmitspor: 0 Tavşantepe: 3
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.