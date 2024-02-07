A takım farklı kazandı: 5-0

GENÇLER DİRENEMEDİ
Ligin 22.haftasında Pazar günü deplasmanda Boluspor’a konuk olacak olan Kocaelispor bu maçın hazırlıklarına dün devam etti. Temsilcimizde A takım ile U-19 takımı antrenman maçında karşı karşıya geldi. Brunga Tesisleri’nde oynanan hazırlık maçında A takım gençleri 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Karşılaşmada golleri Oğuz Ceylan, Cem Ekinci, Fofana, Kouakou ve yeni transfer Kharaishvili kaydetti. Temsilcimiz bugün yine tek idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.