A takım farklı kazandı: 5-0

GENÇLER DİRENEMEDİ

Ligin 22.haftasında Pazar günü deplasmanda Boluspor’a konuk olacak olan Kocaelispor bu maçın hazırlıklarına dün devam etti. Temsilcimizde A takım ile U-19 takımı antrenman maçında karşı karşıya geldi. Brunga Tesisleri’nde oynanan hazırlık maçında A takım gençleri 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Karşılaşmada golleri Oğuz Ceylan, Cem Ekinci, Fofana, Kouakou ve yeni transfer Kharaishvili kaydetti. Temsilcimiz bugün yine tek idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Spor servisi