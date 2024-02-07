Basketbolda derbi heyecanı İzmit Atatürk Spor Salonu’nda

KAĞITSPOR EV SAHİBİ
Bu sezon ligde istikrarsız sonuçlar alan, düşme hattında bulunan Büyükşehir Kağıtspor, ligin yeni takımı Çayırova Belediyespor’u konuk edecek. 22 maçta 11 galibiyetle 33 puanla ligde 6.sırada bulunan Çayırova Belediyespor, deplasmanda oynayacağı maçı kazanıp, Play-Off iddiasını devam ettirmek istiyor. 4 maç aradan sonra, geçen hafta kazanan Kağıtspor ise ligde 22 maçta 8 kez kazanabildi, 30 puanla düşme hattında yer alıyor. Kağıtspor’un ev sahipliğinde İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 18.00’de başlayacak. Maçı TRT Yıldız Spor naklen yayınlayacak.
Kaynak: Spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.