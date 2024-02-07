Çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz

“TEKNİK EKİBİMİZİ VE MİNİKLERİMİZİ KUTLUYORUZ”

Yenikandıraspor Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada, “U12 Takımımız son maçını da farklı kazanarak ligi şampiyon tamamlamıştır. Sezon boyunca yağmur çamur demeden, bıkmadan çalışan fedakar, şampiyon oyuncularımızı sergilemiş oldukları mücadele, hırs ve Kandıra’mıza yakışır centilmenliklerinden dolayı tebrik ediyoruz. Takımın teknik sorumlusu Esra Kaçar, Yardımcıları Hanife Demiryol, Hüseyin Akın, İbrahim Ercan hocalarımızı ve hep yanımızda olan yöneticimiz Gökay İlhan’a teşekkür ederiz.

“ İLÇE OLARAK KENETLENDİK”

Takımızın şampiyonluğunda fedakar oyuncularımız kadar tribünde bizleri yalnız bırakmayan hep destek olan değerli velilerimize, takımıza destek olan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ercan Güneş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Kazancı’ya diğer kurum, kuruluş ve şahıslara çok teşekkür ederiz. Şampiyonluk maçı sonrası takımımıza yemek ikramında bulunan Taştekin Bakkaliyesi işletmecisi, yöneticimiz Harun Taştekin’e çok teşekkür ederiz. Grubumuzdaki tüm takımları mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz. Çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz”