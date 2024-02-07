Şehrin en işlek caddesinde köpek saldırısı

Yorumsuzyorumcu - Kopeklerin yeri şehrin göbeğii ve sokaklar değildir. Hepsi toplanıp itlaf edilmeli ve şu sokak köpeği saçmalığı son bulmalı. Köy yerine çevirdiler her köşe başında köpek. Sabahın zifiri karanlığında işimize gidemiyoruz acaba nereden köpek firlayacak diye. Sokaklara mama bırakan şuursuzlarin cezasını küçücük çocuklar ve işine gitmeye çalışan bizler çekiyoruz. Hayvan sokakta bakılmaz. Alirsin evinde bakarsın ya da barınağa götürüp bakımını ustlenirsin. Hiç bir medeni ulkede sokakta böyle saçmalıklar yaşanmaz. Hiç Amerika'daki sokakta sokak köpeği tarafından ısırılan bor cocuk haberi okudunuz mu????????