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07 Şub 2024 - 20:45- Perde Arkası G:

Şehrin en işlek caddesinde köpek saldırısı

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Salı günü sabah saat 09.00 civarında Gazanfer Bilge Bulvarından inerken Milli İrade Meydanı ışıklarında köpeklerin saldırısına uğradığını iddia eden vatandaş, 10-12 köpeğin kendisine saldırdığını ve bacağından yaralandığını belirtti.

Şehrin en işlek caddesinde köpek saldırısı mask
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Tramvay durağında bulunan güvenliğin müdahalesi ile canını zor kurtardığını belirten vatandaş, “Yaşadığım bu durum karşısında çok etkilendim. İnsanların işine gittiği, şehrin en kalabalık zamanında sokak köpeklerinin çete halinde şehrin merkezinde dolaşarak insanlara saldırması gözden kaçırılacak bir durum değildir. Bu durumu yetkililerin dikkate alması gerekiyor. Ben canımı zor kurtardım. Eğer tramvayın güvenlik personeli olmasaydı çok ciddi zarar görebilirdim ve vücudumda ciddi parçalanmalar olabilirdi. Hiçbir insanın başına bir şey gelmeden acil önlem alınmalı” dedi.

07 Şub 2024 - 20:45 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Ofli paşa - Köpeklerin Ankara’da sahibi var ama insanların kimsesi yoktur. Üç beş köpekperestin keyfine şehirler yaşanmaz halde.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 22:05
01

Yorumsuzyorumcu - Kopeklerin yeri şehrin göbeğii ve sokaklar değildir. Hepsi toplanıp itlaf edilmeli ve şu sokak köpeği saçmalığı son bulmalı. Köy yerine çevirdiler her köşe başında köpek. Sabahın zifiri karanlığında işimize gidemiyoruz acaba nereden köpek firlayacak diye. Sokaklara mama bırakan şuursuzlarin cezasını küçücük çocuklar ve işine gitmeye çalışan bizler çekiyoruz. Hayvan sokakta bakılmaz. Alirsin evinde bakarsın ya da barınağa götürüp bakımını ustlenirsin. Hiç bir medeni ulkede sokakta böyle saçmalıklar yaşanmaz. Hiç Amerika'daki sokakta sokak köpeği tarafından ısırılan bor cocuk haberi okudunuz mu????????

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Şubat 21:13
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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