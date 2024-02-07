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Kocaeli'nin 7 ilçesinde elektrik kesintisi

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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 8 Şubat 2024 Perşembe günü 7 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli'nin 7 ilçesinde elektrik kesintisi mask
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SEDAŞ planlı onarım çalışmaları kapsamında 8 Şubat 2024 Perşembe günü Kocaeli’nin Kandıra, Başiskele, İzmit, Kartepe, Gölcük,  Çayırova, Gebze, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.  Kesinti yaşanacak yerler ve saatleri ise şu şekilde:

56413KOCAELİKANDIRAAKDURAK, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCABESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKII KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER08.02.202409:0017:00
56425KOCAELİBAŞİSKELESERVETİYE CAMİ, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIKARMUT BOĞAZI MEVKİİ, ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER08.02.202409:3017:30
56479KOCAELİİZMİTCEDİT, KÖRFEZ ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, İZZET UZUNER SK., SEHIT RAFET KARACAN, ŞEHİT RAFET KARACAN BULVAR, YÜCE RIFAT SK.08.02.202409:0013:00
56494KOCAELİKARTEPEMASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIKKAVAK SK., KAVLANLIK SK., ZENCEFIL08.02.202409:0017:00
56506KOCAELİGÖLCÜKMERKEZ13. SK., 167. SK., 17. SK., 18. SK., 19 MAYIS CD., 34. SK., 36. SK., 37. SK., AMİRAL SAĞLAM CD., DONANMA CD., F.TURGUT SAYIN CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., PREVEZE CD., YILDIRIM BEYAZIT CD.08.02.202410:0015:00
56540KOCAELİÇAYIROVAAKSE459. SK., 510. SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD.08.02.202410:0011:00
56541KOCAELİGEBZETATLIKUYU1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1315. SK., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR08.02.202408:3016:00
56542KOCAELİGEBZETATLIKUYU1302/3., 1302/3. SK., 1302/6. SK., 1303. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4., 1306/4. SK., 1307. SK., 1308., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., KÖRFEZ CD.08.02.202408:3016:00
56543KOCAELİGEBZEARAPÇEŞME, SULTAN ORHAN1044/1., 1046/2. SK., 1052/1. SK., 1053. SK., 1111/1., 1111/1. SK., 1117. SK., 1117/1. SK., 1117/2. SK., 1118. SK., 1118/1. SK., 1119. SK., 1120., 1120. SK., 1120/1. SK., 1121. SK., 1123. SK., 1124. SK., 1124/1., 1124/1. SK., 1125. SK., 1126. SK., 1127., 1127. SK., 1128., 1128. SK., 1129. SK., 1130., 1130. SK., 1130/3. SK., 1130/4., 1130/4. SK., 1131., 1131. SK., 1131/1. SK., 1132. SK., 1133. SK., 1134. SK., 1135. SK., 1137. SK., 1137/1. SK., 1137/2. SK., 1138. SK., 1139. SK., 1140., 1140. SK., 1141. SK., 1142., 1142. SK., 1167/2., DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD., HÜKÜMET CD., KAVAK CD., KISLA, KIŞLA CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD.08.02.202408:3013:00

Kaynak: Haber Merkezi

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07 Şub 2024 - 21:11 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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