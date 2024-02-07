Kanuni MTAL’de çatı onarımı

ÇATI HASARI GİDERİLİYOR
2001 yılında eğitim öğretime açılan İzmit Kadıköy Mahallesi Vezir Sokak’taki Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çatı bölümünde tadilat çalışmaları başladı. Dış cephesi sebebiyle depreme karşı dayanıksız olduğu düşünülen okul binasının yapılan incelemelerle sağlam olduğu anlaşılırken, çatı bölümündeki hasarların giderilmesi için harekete geçildi.
Çatı kiremitleri kaldırılan okul binasının çevresine şeritler çekildi ve şeritlere üzerinde “Dikkat, çatı tadilatı var. Kiremit düşebilir, şeridi geçmeyin” yazılı notlar asıldı. Eğitim öğretimin sürdüğü okul binasında tadilatın 2 gün içerisinde sona ermesi bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.