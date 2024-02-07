264 sikke ile yüzük ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede çalışması kapsamında ilçede operasyon düzenledi.
Şüphelilerin üzerinde tarihi olduğu değerlendirilen 264 sikke, 1 yüzük ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 615 lira, 10 bin 120 avro ve 450 frank ele geçirildi.
Tarihi parçalara el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.