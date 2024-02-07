Bağımsız adaylığını açıklamıştı, başvurusunu da yaptı

2009-2014 yılları arasında Kandıra Belediye Başkanlığı yapmış olan Cengiz Kan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıklamıştı. Cengiz Kan sözlü ve yazılı yaptığı adaylık açıklamasının ardından Kandıra Adalet Sarayı’na gitti ve resmi adaylık başvurusunu yaptı. Kendisine destek verenler tarafından da yalnız bırakılmayan Kan, resmi adaylık başvuru belgesiyle ve destekçileriyle günün anısına fotoğraf çektirdi. ‘ Her şey Kandıra’mız için’ sloganıyla yola çıkan Cengiz Kan, kendisini başvuru sırasında yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.