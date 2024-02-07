Vefanın, yıkımın ve acının tarifi yok

ÇOK BÜYÜK ACI YAŞADIK

Morca’nın mesajı şöyle:

“- 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerle asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık on binlerce bina yıkılırken, pek çok aile yıkılan enkazın altında hayata gözlerini yumdu. Gün; bir can bir nefes için durmadan çalışma, bir olma, birlik olma günü idi. Devletimizi ve milletimizi hazır olarak bütün imkanları ile birlikte yanı başımızda gördük. Yaşanan büyük acının üzerinden bir yıl geçti ancak acı hiç hafiflemedi. Sadece depremde evini, ailesini sevdiklerini kaybedenler değil, tüm Türkiye bu afet karşısında tarifi zor bir üzüntü yaşadı.

ASRIN BİRLİKTELİĞİ

Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerde kaybettiğimiz 53 bin 537 canımıza Allah´tan rahmet, yaralananlara şifa ve yakınlarını kaybeden her bir kardeşimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah, en zor zamanda bile Asrın Birlikteliğini ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza buyursun

Ayrıca o zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm yardım severlerle birlikte maddi manevi yardımlarını esirgemeyen Gebze Ticaret Odasına ve yetkililere hassaten Gebzelilere Hassalı bir vatandaş olarak canı gönülden teşekkür ediyorum sizleri hiç bir zaman unutmayacağız sizleri çok seviyoruz.”